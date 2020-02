Đi du lịch mùa này thích thật!

Ông Nguyễn Châu Á - giám đốc Công ty Oxalis: Cần một chiến lược bài bản



Tôi rất ủng hộ đề xuất mở chiến dịch "Tôi an toàn" của ngành du lịch. Tuy nhiên, chỉ chừng ấy thôi là chưa đủ vì nó cũng giống như bao nhiêu chiến dịch quảng bá hay quảng cáo khác. Theo tôi, nên có một chiến lược bài bản, tổng thể hơn, trong đó bao gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.



Việc mình làm tốt khâu kiểm soát dịch là điều rất tốt nhưng việc xây dựng lòng tin và cảm giác an toàn cho du khách chúng ta cần làm nhiều hơn. Ví dụ: Muốn đánh giá VN an toàn thì việc đầu tiên là thực hiện các khâu phòng ngừa, kiểm soát thật tốt, tiến tới là Chính phủ công bố VN an toàn trên truyền thông quốc tế, kế đến là mời các chuyên gia y tế uy tín trên thế giới đến đánh giá tình hình và tổ chức họp báo, kế đến mời các đối tác, những người nổi tiếng đến VN để chứng minh VN an toàn, kèm theo đó là các gói truyền thông cỡ lớn.



Và nữa, việc cần làm ngay là các anh hùng bàn phím hãy thôi đu trend chụp ảnh đeo khẩu trang các kiểu rồi đăng trên facebook mặc dù bản thân không tiếp xúc với các nguy cơ lây bệnh, hay chia sẻ những thông tin không có kiểm chứng nội dung.