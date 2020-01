Thủ đô Hà Nội là thành phố du lịch chi tiêu rẻ nhất ở châu Á

Alpha Travel Insurance cho biết thủ đô Hà Nội của Việt Nam là thành phố có chi phí du lịch ít tốn kém nhất ở châu Á, với mức chi tiêu trung bình của mỗi khách du lịch ước tính khoảng 18,30 USD/ngày.





Khách du lịch quốc tế tham quan đền Ngọc Sơn (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)







Hãng bảo hiểm du lịch Alpha Travel Insurance của Anh đã tiến hành phân tích về các thành phố ở châu Á đề chọn ra những điểm đến chi tiêu rẻ nhất.



Trong top 10 thành phố do Alpha Travel Insurance bình chọn, Việt Nam góp mặt 3 thành phố Hà Nội, Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh.



Phân tích số liệu dựa trên chi tiêu trung bình của khách du lịch đến các thành phố trên khắp châu Á, Alpha Travel Insurance cho biết thủ đô Hà Nội của Việt Nam là thành phố có chi phí du lịch ít tốn kém nhất ở châu Á, với mức chi tiêu trung bình của mỗi khách du lịch ước tính khoảng 18,30 USD/ngày, bao gồm ăn uống, thăm quan, đi lại và ngủ nghỉ.



Về giá nghỉ trọ, thành phố Siem Reap của Campuchia được đánh giá là tốt nhất, trung bình chỉ khoảng 1,70 USD/đêm.



Thủ đô Bangkok của Thái Lan là nơi có mức chi tiêu rẻ nhất cho một bữa ăn (khoảng 5,95 USD).



Một thành phố khác của Thái Lan là Chiang Mai (Chiềng Mai) cũng có tên trong top 10 điểm du lịch chi tiêu rẻ nhất châu Á do Alpha Travel Insurance bình chọn.



Trong khi đó, thủ đô Jakarta (Indonesia) được đánh giá là thành phố tốt nhất về chi phí đi lại và thăm quan.



Ngược lại, thủ đô Tokyo của Nhật Bản là điểm đến gây "đau ví" nhất cho khách du lịch, với mức chi tiêu trung bình mỗi người 72.58 USD/ngày.



Đây cũng là thành phố đắt đỏ nhất ở châu Á tính riêng từng mục đi lại và ăn uống.



10 thành phố du lịch chi tiêu rẻ nhất châu Á theo bình chọn của Alpha Travel Insurance, tính trung bình chi tiêu mỗi người trong một ngày:



1. Hà Nội - Việt Nam 18,30 USD

2. Vientiane - Lào 18,94 USD

3. Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam 19,48 USD

4. Yangon - Myanmar 20,10 USD

5. Pokhara - Nepal 20,24 USD

6. Hội An - Việt Nam 21,22 USD

7. Chiang Mai - Thái Lan 21,40 USD

8. New Delhi - Ấn Độ 22,20 USD

9. Phnom Penh - Campuchia 22,23 USD

10. Colombo - Sri Lanka 23,13 USD

