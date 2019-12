Món ăn truyền thống của người Czech dịp Giáng sinh

Hòa cùng không khí đón Giáng sinh nhộn nhịp tại châu Âu, bên cạnh việc chọn một cây thông Noel hay món quà tặng ưng ý, người dân tại thủ đô Praha và nhiều khu vực khác của CH Czech còn ghé đến các quầy bán cá chép vào ngày lễ đặc biệt nhất trong năm.

Trong bữa tiệc đoàn tụ gia đình vào tối Giáng sinh ở CH Czech, không thể thiếu các món ăn từ cá chép, với món tiêu biểu nhất là súp cá chép và cá chép tẩm bột chiên, bởi người Czech quan niệm, cá chép là biểu tượng mang đến sự thịnh vượng và may mắn. Họ còn tỉ mỉ chọn cá chép để tặng người thân trong dịp này.

Người Czech chọn mua cá chép trong dịp Giáng sinh

Người dân Czech truyền tụng với nhau việc giữ vảy cá chép trong ví sẽ mang đến nhiều may mắn. Một số ý kiến cho rằng, trong dịp Giáng sinh và năm mới ở Czech, do tín ngưỡng nên người dân không ăn thịt, và cá chép là lựa chọn sáng suốt để thay thế, với các lý do: dễ mua, nhiều dinh dưỡng, chế biến các món ngon.

Truyền thống nuôi cá chép phục vụ Giáng sinh đã phổ biến ở CH Czech từ thế kỷ 14, với giống cá bản địa vùng Trung Âu. Từ trung tuần tháng 12, ngư dân ở Czech đã nhộn nhịp bắt đầu hoạt động truyền thống đánh bắt cá chép phục vụ dịp lễ Giáng sinh. Cá sau khi đánh bắt sẽ được phân loại.Những cá nhỏ được thả trở lại ao hồ, những con đủ tiêu chuẩn cân nặng sẽ được phân phối tiêu thụ khắp nơi trên cả nước.

Ngày đánh bắt cá chép đã trở thành ngày hội truyền thống từ nhiều đời nay ở những vùng nuôi cá nước ngọt nổi tiếng cung cấp cho toàn Czech như Třeboň, Plzeňsky… Tại vùng hồ Drahotínský Rybnik cũng diễn ra ngày hội với ý nghĩa như thế. Từ sáng sớm, người dân địa phương và các vùng lân cận đã đến chứng kiến cảnh đánh bắt cá nhộn nhịp và sau đó mua cá chép tươi tại chỗ.

Ông Richard Havelka, Tổng Giám đốc Công ty Lâm thủy sản quản lý hệ thống hồ Drahotínský Rybnik, cho biết, hồ cá này có diện tích gần 10ha, được sử dụng để nuôi cá từ thế kỷ 16. Hàng năm, vào dịp Giáng sinh sẽ thu hoạch cá chép để phục vụ cho người dân khu vực. Mặc dù năm nay, vụ cá sản lượng không cao, trời lạnh nhưng từ sáng sớm vẫn có rất đông người dân đến mua cá.

Ngày nay, dù truyền thống hay hiện đại, đối với người dân Czech, nhìn thấy bày bán cá chép là biết Giáng sinh và năm mới đang đến gần. Du khách vào dịp này, nếu đến thăm những thành phố cổ kính, ở thủ đô Praha hay những vùng miền thơ mộng khác của Czech, sẽ được thấy cảnh bày bán cá chép khắp nơi, cùng nếm những món ăn rất đặc trưng từ cá chép. Du khách cũng có cơ hội được chứng kiến cảnh kéo lưới nhộn nhịp trên các ao, hồ nuôi cá chép.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Czech, mỗi năm có khoảng 17.000 tấn cá chép được đánh bắt ở nước này. Khoảng 75% sản lượng cá được xuất khẩu sang một số nước châu Âu, 25% phục vụ thị trường nội địa chủ yếu trước Giáng sinh và năm mới. Qua nhiều năm, dù có thăng trầm nhưng nghề nuôi cá chép vẫn phát triển ở Czech. Đến nay, lĩnh vực này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn đóng góp đáng kể về kinh tế, tạo ra số lượng lớn công ăn việc làm.