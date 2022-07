Điều gì xảy ra nếu chị em 'uống nhầm' Viagra?

Viagra là tên thương mại của hợp chất sildenafil, được kê đơn cho nam giới trong trường hợp rối loạn cương dương.





Tuy nhiên, Viagra không được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chỉ định hoặc chấp thuận sử dụng cho phụ nữ, theo chuyên trang sức khỏe Step To Health.





Mặc dù Viagra không được FDA chấp thuận cho phụ nữ, nhưng một số nghiên cứu khoa học đã tìm hiểu xem thành phần hoạt chất của nó có tác dụng gì đối với phụ nữ. Ảnh: Shutterstock



Viagra hoạt động như thế nào?



Viagra được kê đơn để điều trị rối loạn cương dương, tác dụng của nó có thể kéo dài từ 4 - 8 giờ.



Cơ chế hoạt động của nó là nhờ hoạt động của chất ức chế PDE5 - giúp giãn cơ trơn, làm tăng lưu lượng máu và làm giảm huyết áp.



Đối với nam giới, nó giúp giãn các cơ trơn ở thể hang, làm tăng lưu lượng máu, giúp duy trì sự cương cứng.



Loại thuốc này được đánh giá là hoạt động tương tự ở nam giới và phụ nữ, nhưng tác dụng ở phụ nữ ít hơn, theo Step To Health.



Viagra có tác dụng gì với phụ nữ?



Mặc dù Viagra không được FDA chấp thuận sử dụng cho phụ nữ, nhưng một số nghiên cứu khoa học đã tìm hiểu xem thành phần hoạt chất của nó - sildenafil - có tác dụng gì đối với phụ nữ.



Các chất ức chế PDE5, như sildenafil, cũng làm tăng lưu lượng máu đến “vùng kín” dẫn đến sự cương cứng giống như ở “cậu nhỏ” của nam giới. Nghiên cứu cho thấy, một số phụ nữ dùng Viagra, lưu lượng máu đến “vùng kín” tăng lên. Điều này làm tăng độ nhạy cảm, có thể giúp kích thích tình dục và đạt được cực khoái, đặc biệt là ở phụ nữ mãn kinh.



Đặc biệt, những phụ nữ dùng thuốc điều trị trầm cảm, bị tác dụng phụ gây rối loạn chức năng tình dục. Đối với những người này, Viagra cải thiện kích thích tình dục và giảm thời gian chờ đạt cực khoái.



Nhưng đối với phụ nữ ít ham muốn, kết quả còn chưa nhất quán, vì lưu lượng máu tăng chưa chắc làm tăng thích thú hoặc ham muốn.



Do đó, trong các nghiên cứu, hiệu quả của Viagra ở phụ nữ không phải lúc nào cũng cho kết quả tốt.



Điều này có thể là do rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ không phải lúc nào cũng do vấn đề thể chất, mà có thể xuất phát từ các vấn đề tâm lý như căng thẳng hoặc tổn thương.





Trong nhiều trường hợp, rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ có liên quan đến giảm ham muốn tình dục, mà Viagra không có tác dụng. Ảnh: Shutterstock



Phụ nữ dùng Viagra gặp tác dụng phụ gì?



Viagra có những tác dụng phụ đối với phụ nữ. Đó là là hạ huyết áp, đau đầu, đỏ bừng mặt, nghẹt mũi, buồn nôn và các vấn đề về mắt.



Rủi ro lớn nhất là nó có thể gây giảm huyết áp mạnh. Vì vậy, không được uống cùng với thuốc hạ huyết áp, theo Step To Health.



Và cả những người bị huyết áp thấp đều có khả năng bị phản ứng bất lợi với Viagra.



Tuy nhiên, đối với nam giới, thì nó được xem là an toàn để sử dụng. Ở phụ nữ, tác dụng lâu dài của Viagra chưa được chứng minh.



Viagra thực sự không có lợi cho phụ nữ?



Nó chỉ có tác dụng vật lý là tăng lưu lượng máu, giúp chứng rối loạn cương dương ở nam giới.



Đối với phụ nữ, nó có thể hữu ích khi vấn đề liên quan đến khó khăn trong kích thích tình dục, giúp tăng sự thỏa mãn “chuyện yêu” và kích thích, nhưng không có đủ bằng chứng khoa học về tác dụng lâu dài của nó.



Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ có liên quan đến giảm ham muốn tình dục, Viagra không có tác dụng.



Ham muốn tình dục thấp có thể do nguồn gốc nội tiết tố, thể chất hoặc tâm lý, theo Step To Health.

Theo Thiên Lan (TNO)