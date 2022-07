Can thiệp giới tính cho người phụ nữ có tinh hoàn

Một phụ nữ 54 tuổi, không có cơ quan sinh sản nữ, mang nhiễm sắc thể XY của nam giới, đã được các bác sĩ Bệnh viện E (Hà Nội) phẫu thuật tạo hình thành công.





Theo Bệnh viện (BV) E, nữ bệnh nhân (BN) quê ở Lâm Đồng, đến khám tại BV này hồi tháng 6 vừa qua, BN có hình dáng bên ngoài là nữ nhưng không có âm đạo, không có cơ quan sinh dục nữ; có cơ quan sinh sản nam, có biểu hiện sưng đau tinh hoàn. Th.S-BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, cho biết BN mong muốn được điều trị vùng bị đau và phẫu thuật để “hoàn thiện” bản thân là phụ nữ.





Các bác sĩ phẫu thuật tạo hình âm đạo cho người bệnh. Ảnh: Thúy Anh



Đảm bảo yếu tố sinh lý cho bệnh nhân



Đánh giá đây là ca phẫu thuật phức tạp, các BS thuộc các khoa: Phẫu thuật tạo hình, Sức khỏe tâm thần, Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Ngoại tổng hợp... của BV E đã hội chẩn, lên kế hoạch điều trị.



Theo các BS, BN nữ trên mắc hội chứng lưỡng giới giả nam. Xét nghiệm nhiễm sắc thể của BN là XY, xác định giới tính di truyền là nam. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy BN không có tử cung, có tinh hoàn nằm ở hai bên bẹn. Qua thực hiện các xét nghiệm, đánh giá tâm lý, nhóm điều trị quyết định phẫu thuật đưa giới tính đúng với khai sinh và mong muốn của BN.



Tạo hình khoang âm đạo là thách thức với các BS do BN không có âm hộ, không có tiền đình của âm đạo và không có di tích của ống âm đạo. Các BS đã phẫu thuật rất tỉ mỉ để tạo một khoang âm đạo có đủ chiều sâu, rộng khoảng từ 8 - 10 cm. Một ê kíp khác thực hiện lấy niêm mạc từ âm vật của bộ phận sinh dục ngoài và một phần niêm mạc phía trong miệng của BN để tạo hình âm đạo trên một khuôn nong. Sau đó, những mảnh ghép này được xử lý làm mỏng, phủ kín lên khuôn nong và được ghép cố định lại vào khoang âm đạo vừa được tạo hình. Phẫu thuật này đảm bảo “sự sống” ở nơi nhận, đảm bảo yếu tố sinh lý, rất gần với cấu tạo của niêm mạc âm đạo, nhờ đó thành âm đạo sau tạo hình mềm mại, tạo tính đàn hồi khi quan hệ tình dục.



Kíp mổ cho hay ca mổ thành công. Hiện BN có sức khỏe ổn định, vạt da tạo hình âm đạo sống tốt, vết mổ liền và khô. Trong 3 tháng tới, BN tiếp tục được nong âm đạo để đảm bảo hoạt động bình thường.



Theo BS Minh, với trường hợp này, cơ thể BN chỉ sai lệch bộ phận sinh dục chứ ngoại hình và tâm tính hoàn toàn là phụ nữ. Do vậy, sau khi xuất viện, người bệnh sẽ điều trị bằng hormone để các thuộc tính nữ trội lên.



Hội chứng lưỡng giới giả nam



BS Minh thông tin: Hội chứng lưỡng giới giả nam hay còn gọi là hội chứng không nhạy cảm với androgen là một bệnh di truyền. Người mắc chứng này có bất thường về cơ thể, không nhạy cảm hormone nội tiết tố nam androgen, do đó ngoại hình phát triển theo hướng nữ giới. Đây là một bệnh phổ biến nằm trong những bệnh lý rối loạn phát triển sinh dục liên quan nhiễm sắc thể XY với tỷ lệ hiện mắc ước tính là 2 - 5/100.000.



Bệnh di truyền theo kiểu lặn liên kết trên nhiễm sắc thể X. BN có kiểu hình là nữ, loạn sản sinh dục, không có âm đạo hoặc âm đạo cụt; tinh hoàn nằm trong ổ bụng, trong ống bẹn hoặc ở môi lớn; vô kinh, phát triển tâm sinh lý hoàn toàn là nữ; và hay gặp thoát vị bẹn trước tuổi dậy thì. Trường hợp tinh hoàn trong ổ bụng hoặc ở ống bẹn sâu thì nguy cơ ung thư hóa rất cao nên cần phẫu thuật cắt bỏ.



BS Minh lưu ý, khi nhận thấy những dấu hiệu không bình thường ở bộ phận sinh dục của trẻ, phụ huynh cần đưa đến các BV có chuyên khoa nhi, ngoại tiết niệu để trẻ được khám, điều trị kịp thời.

Theo Nam Sơn (TNO)