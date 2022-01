Nghiên cứu nói gì về trường hợp đột tử trong khi "yêu"?

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học St George's London (Anh) đã phát hiện ra rằng những người chết vì đau tim trong hoặc ngay sau khi “yêu” là rất hiếm, theo trang web y tế Medical Express.





Một bài báo đăng trên tạp chí y khoa về tim mạch JAMA Cardiology đã mô tả nghiên cứu về dữ liệu từ trung tâm bệnh lý tim Đại học St George's London và kết quả cho thấy về tình hình những trường hợp đột tử trong khi “yêu”.



Các câu chuyện thường mô tả các nhân vật, đặc biệt là những người đàn ông lớn tuổi, bị đau tim và chết trong lúc đang “say sưa”. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng xem xét nguy cơ đột tử do đau tim trong khi “yêu” thực hư ra sao.



Họ đã xem xét hồ sơ bệnh nhân tại trung tâm bệnh lý tim tại Đại học St George's London để tìm bằng chứng về những người chết trong khi “yêu” và tìm tổng số người gặp biến cố này.



Sau khi xem xét 6.847 bệnh nhân đột tử trong vòng 16 năm trước - do cơn đau tim đột ngột, họ phát hiện ra rằng chỉ 17 trường hợp trong số những người này là xảy ra ngay khi đang “yêu” hoặc trong vòng 1 giờ sau khi “yêu”, tỷ lệ chỉ 0,2%, theo Medical Express.



Các nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng có 11 trong số 17 trường hợp kể trên là nam giới, nhưng điều đặc biệt không giống như mọi người nghĩ, là họ không già. Độ tuổi trung bình của họ chỉ là 38.



Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng kết quả này khác với các nghiên cứu trước đây cho thấy hầu hết những trường hợp đột tử như vậy đều xảy ra ở những người đàn ông lớn tuổi.



Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng gần một nửa số trường hợp đã có bệnh tiềm ẩn về tim từ trước. Một nửa còn lại, gồm 8 người không có tiền sử mắc bệnh tim, mà bị tim ngừng đập do hội chứng đột tử do loạn nhịp tim.



Và 2 người trong số họ đã chết do bị vỡ động mạch chủ - là tình trạng động mạch chủ bị vỡ ra nên không cung cấp máu và oxy cho tim, khiến tim ngừng đập.



Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tình trạng này xảy ra phổ biến nhất ở những người tập thể dục quá mức hoặc sử dụng các loại thuốc “cấm” như cocaine gây hại cho tim.



Họ cũng lưu ý rằng trong khi nhiều người vẫn nghĩ chỉ có nam giới mới gặp biến cố này, thực tế có đến 35% số trường hợp là phụ nữ.



Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng hầu hết mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi, không phải lo lắng về việc đau tim và tử vong trong khi “yêu”, theo Medical Express.

Theo Thiên Lan (TNO)