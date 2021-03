Cà rốt tốt cho sức khỏe nam giới

Cà rốt có thể giúp cải thiện khả năng sinh sản của phái mạnh. Đó là nhờ cà rốt chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như carotenoid, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hóa.





ẢNH : SHUTTERSTOCK



Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới, trong đó có chế độ ăn uống không lành mạnh, lười tập thể dục, nghiện thuốc lá...



Một nghiên cứu của Hiệp hội Châu Âu về sinh sản cho thấy các loại thực phẩm như cá, hải sản, ngũ cốc, rau củ, thịt gia cầm, sữa ít béo và trái cây có xu hướng cải thiện chất lượng tinh trùng; trong khi các loại thực phẩm như đồ uống nhiều đường, rượu, caffeine, phô mai, sữa giàu chất béo, thịt chế biến sẵn và các chế phẩm từ đậu nành lại làm giảm chất lượng tinh dịch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ thụ tinh.



Theo một nghiên cứu, khoảng 30 - 80% số đàn ông vô sinh là do tổn thương vì tình trạng ô xy hóa ở “tinh binh” gây ra. Chất chống ô xy hóa trong trái cây và rau quả có hiệu quả cải thiện khả năng sinh sản và chất lượng tinh trùng bằng cách loại bỏ các gốc tự do gây tổn thương ô xy hóa. Các chất chống ô xy hóa giúp bảo vệ cả mô tinh hoàn cũng như protein và ADN của tế bào tinh trùng.



Cần lưu ý, tinh trùng rất nhạy cảm với tổn thương ô xy hóa vì chúng không chứa hệ thống sửa chữa tế bào như các tế bào khác. Đây là lý do tại sao tổn thương tế bào do các gốc tự do có liên quan đến tinh dịch kém, giảm tỷ lệ thụ tinh, theo chuyên san Indian Journal of Urology.



Trong khi đó, cà rốt là nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa và các vitamin cùng khoáng chất quan trọng. Chúng chứa khoảng 4 mg/100 g vitamin C và 50% beta-carotene, là hai chất chống ô xy hóa nổi bật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng tinh dịch. Cà rốt cũng giúp ngăn ngừa xuất tinh sớm nhờ chứa carotenoid và flavonoid, đồng thời giúp tăng cường cơ bắp cho các cơ quan của nam giới.



Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Warmia and Mazury in Olsztyn (Ba Lan) được công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy khi những người đàn ông hiếm muộn được điều trị bằng bổ sung chất chống ô xy hóa, tỷ lệ thụ thai tăng lên. Một nghiên cứu khác nói rằng a xít folic, vitamin D và a xít béo omega-3 cũng giúp cải thiện khả năng sinh sản của nam giới. Cà rốt vốn rất giàu các dưỡng chất này có thể góp phần tăng cường tinh dịch và chất lượng tinh trùng.



Khi kết hợp với các yếu tố khác như tập thể dục, bỏ thuốc lá và chế độ ăn uống thích hợp, cà rốt giúp cải thiện khả năng sinh sản của nam giới.

Theo THẾ PHƯƠNG (TNO)