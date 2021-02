Sắp ra mắt Viagra xịt mũi dành cho phụ nữ

Các nhà nghiên cứu đã phát minh ra một loại thuốc xịt mới có thể kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Loại thuốc xịt này được gọi là ‘Viagra dành cho nữ’.



Loại thuốc xịt mới này được gọi là ‘Viagra dành cho nữ’ - Ảnh minh họa: Shutterstock





Thuốc xịt được kỳ vọng có thể hỗ trợ tích cực cho những phụ nữ bị mất ham muốn tình dục do vấn đề sức khỏe. Loại thuốc xịt này sẽ sớm bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng, theo 7news.com.au.



“Đây là loại thuốc xịt mũi mới dành cho phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh và dưới 50 tuổi. Khi ở độ tuổi này, ham muốn tình dục thấp thực sự khiến họ khó chịu”, giáo sư Susan Davis, một trong những tác giả nghiên cứu tại Đại học Monash (Úc), giải thích.



Thuốc xịt chứa một phân tử đặc biệt gọi là BP1010. Khi đi vào khoang mũi, phân tử này sẽ được hấp thụ và đi vào não. Chúng có tác dụng giúp tăng ham muốn tình dục với những phụ nữ có ham muốn thấp hoặc bị rối loạn chức năng tình dục.



Nhóm nghiên cứu đang tuyển dụng phụ nữ ở khắp nơi trên nước Úc để thực hiện thử nghiệm lâm sàng. Trong một thử nghiệm trước đó, nhóm nghiên cứu phát hiện thuốc xịt là an toàn với người sử dụng.



Các thống kê cho thấy khoảng 10% phụ nữ tiền mãn kinh bị giảm ham muốn tình dục ở mức thấp đến nghiêm trọng. Đây được gọi là chứng rối loạn ham muốn tình dục (HSDD). Nhiều phụ nữ đã phớt lờ những triệu chứng của HSDD và xem đó là tác động không thể tránh khỏi của lão hóa và thay đổi do tuổi tác, theo 7news.com.au.



Nghiên cứu của giáo sư Davis và cộng sự cho thấy khoảng 10% phụ nữ dưới tuổi 30 có ham muốn tình dục thấp. Tỷ lệ này tiếp tục tăng khi họ bước vào những năm 30 đến 40 tuổi. Tình trạng này khiến phụ nữ cảm thấy bất an.



Với nhiều phụ nữ, giảm ham muốn tình dục không chỉ là vấn đề nhu cầu sinh lý mà còn là các mối quan hệ cá nhân. Do đó, thuốc xịt mới sẽ mang lại cho họ một lựa chọn mới, giáo sư Davis giải thích thêm, theo 7news.com.au.

Theo NGỌC QUÝ (TNO)