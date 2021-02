Hy hữu: Phẫu thuật khẩn cho bé gái 1 ngày tuổi bị "thai trong thai" hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã phẫu thuật thành công cho bé gái 1 ngày tuổi có khối u ổ bụng to, "thai trong thai" gây nguy hiểm cực hiếm gặp.



Cảnh báo nguy hiểm khi điều trị u xơ tử cung theo cách phản khoa học

Dấu hiệu mắc u xơ tử cung không phải ai cũng biết

Bé gái 1 ngày tuổi phải phẫu thuật khẩn vì "thai trong thai " hiếm gặp. Ảnh minh họa





Bé gái được phẫu thuật "thai trong thai" chỉ mới 1 ngày tuổi, được sinh non 36 tuần, nặng 3,4kg. Sau khi sinh, bụng bé trướng căng, suy hô hấp, đặt nội khí quản và được Bệnh viện Từ Dũ chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi đồng 2. TS.BS Hà Tố Nguyên, người theo dõi thai nhi tại Bệnh viện Từ Dũ cho biết, qua siêu âm tiền sản phát hiện thai nhi có khối u vùng bụng, "thai trong thai" với nhiều thành phần chưa rõ bản chất, tăng nhanh về kích thước.



Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, qua thăm khám, CT scan bụng, BS Mai Tấn Liên Bang, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh ghi nhận trong ổ bụng thai nhi có khối u lớn, bên trong có nhiều cấu trúc dạng xương ống và xương dẹt, nhiều mạch máu nuôi. Do khối u quá to gây tình trạng suy hô hấp, nên bé được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.



Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khối u "thai trong thai" này chiếm gần hết ổ bụng, nằm phía dưới gan, mạch máu nuôi xuất phát từ mạch máu dạ dày, u có dạng bào thai với cấu trúc túi chứa dịch nằm cạnh khối này tương tự túi ối, cùng với nhiều cấu trúc xương trưởng thành như xương vai và xương ống, xương cột sống không hoàn chỉnh lắm, tuy nhiên hình dạng các chi trưởng thành khá rõ.



Sau 1h30, ca phẫu thuật thành công, tình trạng hô hấp của bé được cải thiện rõ rệt, bé được chuyển sang khu hồi sức sơ sinh an toàn.



Theo ThS.BS Nguyễn Thanh Trúc, người trực tiếp phẫu thuật, khối u ổ bụng "thai trong thai" này có các thành phần mô trưởng thành rất rõ rệt, tương tự một cơ thể thai nhi khác trong bụng bé. Mặc dù đã phẫu thuật cắt triệt để nhưng vẫn phải theo dõi bệnh nhi như một trường hợp u quái.



"Thai trong thai" thực chất là những cặp song sinh cùng trứng nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà trong quá trình phát triển của phôi thai xảy ra tình trạng phôi này trùm lên phôi kia khiến phôi nằm trong phôi. Do vậy, khi sinh ra em bé đã có sẵn một bào thai nằm trong bụng. Y khoa gọi là hiện tượng song sinh phát triển không hoàn chỉnh, rất hiếm với tỉ lệ gặp là một trên nửa triệu ca.



Siêu âm là phương tiện đầu tay, giúp xác định chẩn đoán với ưu điểm sẵn có, dễ thực hiện, có thể lặp lại nhiều lần với độ an toàn cao. Với những tiến bộ của siêu âm, chất lượng hình ảnh đã được nâng cao và giúp chẩn đoán chính xác trong thời gian sớm.



Điều trị phẫu thuật vẫn là lựa chọn tối ưu. Sau mổ, bệnh nhân nên tiếp tục được theo dõi bởi các bác sĩ ngoại nhi. Thời gian theo dõi ít nhất 3 năm để tránh bỏ sót bệnh lý ác tính nếu có sự sai sót về mặt mô học, và dựa trên các dấu ấn sinh học u và hình ảnh.

https://danviet.vn/hy-huu-phau-thuat-khan-cho-be-gai-1-ngay-tuoi-bi-thai-trong-thai-hiem-gap-20210223120518618.htm



Theo Bạch Dương (Dân Việt)