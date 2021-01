Dấu hiệu mắc u xơ tử cung không phải ai cũng biết

U xơ tử cung được hình thành do sự gia tăng của nồng độ hormon estrogen trong cơ thể nữ giới và thường kéo theo những dấu hiệu bất thường trong cơ thể.

Mất nhiều máu trong kỳ kinh nguyệt

Ra máu quá nhiều trong kỳ kinh nguyệt có thể là dấu hiệu u xơ tử cung. Đồ họa: Hồng Nhật

Ra máu nhiều, thậm chí ra cục máu trong kỳ kinh nguyệt là một trong những dấu hiệu có thể bạn đã mắc u xơ tử cung.

Nguyên nhân là do khối u nằm gần với niêm mạc tử cung nên có xu hướng làm dày lớp nội mạc. Lớp nội mạc càng dày thì khi bắt đầu chu kỳ chúng sẽ bong tróc ra và tạo nên lượng máu kinh nguyệt rất lớn. Thậm chí, có một số bệnh nhân còn rơi vào tình trạng ra máu âm đạo kéo dài xuất hiện sau chu kỳ kinh hoặc ngoài chu kỳ. Việc mất máu nhiều khiến người bệnh thiếu máu, xanh xao, giảm thể lực,…

Đau lưng hoặc đau phần xương chậu

Cảm giác đau tại khu vực này phụ thuộc vào vị trí và kích cỡ của khối u xơ tử cung. Nếu khối u có kích thước đủ lớn sẽ tạo áp lực cho vùng lưng dưới, xương chậu hoặc cột sống. Lúc này, cần thăm khám và làm các khảo sát để xem có phải đã mắc u xơ tử cung hay không.

Đi tiểu thường xuyên hơn

Khi khối u có vị trí gần bàng quang và phát triển lớn sẽ gây ra tình trạng chèn ép bàng quang, lúc này bàng quang sẽ có phản xạ kích thích làm bệnh nhân đi tiểu nhiều hơn bình thường. Trường hợp kích thước của khối u lớn thì thể tích bàng quang sẽ giảm do bị u xơ chèn ép.

Với những người có lớp cơ ở đáy chậu suy giảm chức năng điều khiển sẽ dễ bị rò rỉ nước tiểu thường xuyên, gây khó dễ trong việc kiểm soát tiểu tiện.

Đau đớn dữ dội khi đến kỳ kinh nguyệt

U xơ tử cung gây triệu chứng đau dữ dội trong kỳ kinh nguyệt. Đồ họa: Hồng Nhật

Khối u xơ lớn xuất hiện sâu bên trong thành cơ tử cung sẽ khiến bệnh nhân đau đớn dữ dội khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân là do tử cung phải co bóp để đẩy máu kinh ra ngoài, các mạch máu đến với khối u co thắt làm dẫn đến tình trạng thiếu máu nuôi và hoại tử làm bệnh nhân đau đớn.

Bụng bị căng chướng

Bụng của bạn sẽ xuất hiện tình trạng căng chướng như đang mang bầu nếu khối u đã phát triển ở kích thước lớn. Bởi lúc này một số khối u có kích thước đáng kể sẽ tạo áp lực hoặc chèn kín trong bụng.

Đau khi quan hệ

U xơ khi mọc ở phía trên cổ tử cung hoặc gần đó sẽ gây ra tình trạng đau đớn cho phụ nữ khi quan hệ tình dục, do khi lòng âm đạo bị tạo áp lực trong khi quan hệ sẽ tạo tác động trực tiếp tới khối u gây ra cảm giác khó chịu. Thậm chí, còn xuất hiện tình trạng chảy máu từ nhẹ đến vừa.

Bị táo bón nặng kéo dài

Khi u xơ phát triển lớn dần và chèn ép vào trực tràng sẽ gây ra tình trạng táo bón. Bởi lúc này, chất thải không thể di chuyển ra người 1 cách bình thường do bị tắc ở vị trí khối u phát triển.

Tuy nhiên, dấu hiệu u xơ tử cung này chỉ xuất hiện khi khối u đạt một kích thước nhất định và ở một số vị trí đặc biệt, nên nếu gặp phải tình trạng này hãy theo dõi những thay đổi khác của cơ thể và đi thăm khám để chắc chắn hơn.

