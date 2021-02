Cảnh báo nguy hiểm khi điều trị u xơ tử cung theo cách phản khoa học

Chị N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) được nhân viên một phòng khám tư vấn và điều trị u xơ tử cung bằng cách mỗi ngày dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài, giúp khối u teo lại.



Bệnh nhân bị hoại tử vùng bụng do phòng khám tư nhân điều trị u xơ tử xung phản khoa học. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 19/2, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp hoại tử nhiễm trùng khối u xơ tử cung lớn, dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh.



Nguyên nhân là do người bệnh bị điều trị sai phương pháp, thậm chí có thể xem là phản khoa học, cực kỳ nguy hiểm tại một phòng khám tư nhân, từ đó mất đi cơ hội được làm mẹ.



Chị N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) nhập viện trong tình trạng tình trạng sốt cao, lạnh run, mạch nhanh, có một khối u to phía dưới rốn. Toàn bộ bề mặt da bụng phía trên khối u bị hoại tử nhiễm trùng, lở loét, chảy mủ vàng đục có mùi hôi và xuất hiện các đường rò từ bề mặt da vào trong ổ bụng.



Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ xác định chị Q. có một khối u xơ tử cung rất to (bằng một thai khoảng 7 tháng tuổi) đang bị hoại tử, nhiễm trùng kèm theo viêm phúc mạc toàn thể rất nặng.



Theo lời bệnh nhân, một năm trước, chị được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng do sợ phẫu thuật nên về nhà tự điều trị. Theo lời giới thiệu của người quen, chị Q. đến khám tại một phòng khám tư nhân. Tại đây, chị được nhân viên phòng khám này tư vấn và điều trị bằng cách mỗi ngày dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài, giúp khối u teo nhỏ lại.



Tuy nhiên, sau 3 tháng thực hiện phương pháp này, khối u không nhỏ lại mà còn phình to hơn. Vùng da bị kim đâm lở loét, tiết dịch và mủ gây đau đớn. Quá hoảng sợ, bệnh nhân đã tìm đến Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.



Thạc sỹ, bác sỹ Lê Thị Kiều Dung, Khoa Phụ sản-Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhân có khối u quá lớn và có dấu hiệu hoại tử, nhiễm trùng nặng kèm theo viêm phúc mạc toàn thể. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng huyết và có thể dẫn tới tử vong. Vì vậy, ngay sau khi nhập viện, người bệnh đã được hồi sức tích cực, dùng kháng sinh liều cao để ngăn chặn nhiễm trùng, sau đó được chuyển vào phòng phẫu thuật. Sau 2 giờ, các bác sỹ đã lấy ra khối u cân nặng khoảng 2,6kg.



Để điều trị triệt để, người bệnh buộc phải cắt bỏ toàn bộ tử cung. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u xơ lành tính, người bệnh được xuất viện sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe ổn định.



Theo bác sỹ Lê Thị Kiều Dung, u xơ tử cung là một bệnh lý lành tính thường gặp ở phụ nữ, với khoảng 20-30% phụ nữ trên 30 tuổi mắc bệnh lý này. Các khối u kích thước nhỏ thường không gây ra triệu chứng và nếu không có biến chứng (chèn ép, rong kinh-rong huyết, gây đau…) thì không cần điều trị, chỉ cần khám định kỳ và theo dõi, đến tuổi mãn kinh khối u này sẽ dần teo lại.



Trường hợp khối u có kích thước lớn, nếu phát hiện và điều trị đúng phương pháp, người bệnh vẫn có khả năng sinh con.



Khối u xơ tử cung nặng 2,6kg được các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh lấy ra khỏi ổ bụng bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN phát)



Trường hợp người bệnh không muốn thực hiện phẫu thuật, bác sỹ có thể chỉ định dùng thuốc để ngăn chặn sự phát triển của khối u và tiếp tục phối hợp với các phương pháp hỗ trợ sinh sản để giúp người bệnh có thể có con.



Với trường hợp bệnh nhân N.T.Q., việc phòng khám tư nhân dùng kim đâm trực tiếp nhiều lần vào khối u xơ tử cung để hút máu là một phương pháp phản khoa học, chưa từng có tiền lệ trong y văn. Đây là một việc làm rất nguy hiểm khi khối u chưa rõ là lành tính hay ác tính. Trong trường hợp khối u ác tính sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mũi kim châm vào, rút ra nhiều lần sẽ khiến khối u có thể phát triển rất nhanh, lan tràn khắp ổ bụng và di căn xa.



Các bác sỹ khuyến cáo điều trị tại phòng khám tư nhân không đảm bảo chuyên môn là việc làm nguy hiểm. Đối với u xơ tử cung, thông thường, người bệnh sẽ được điều trị nội khoa để làm giảm thể tích khối u, sau đó có thể thực hiện thuyên tắc mạch có chọn lọc để làm cho khối u teo nhỏ hoặc được bóc nhân xơ.



Tùy theo số lượng, kích thước khối u và cả nhu cầu duy trì khả năng sinh sản mà các bác sỹ sẽ cân nhắc việc bóc nhân xơ hay cắt bỏ tử cung.



Đối với trường hợp người bệnh chưa có con, bác sỹ sẽ phối hợp các phương pháp điều trị để bảo tồn tử cung cũng như duy trì chức năng sinh sản của người bệnh.

