Vì sao nam giới nên ăn các loại hạt cây mỗi ngày?

Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố phổ biến ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Ăn một số loại thực phẩm cụ thể có liên quan đến việc cải thiện chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản tổng thể của nam giới.



Các loại hạt cây. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Nói về thực phẩm và khả năng sinh sản của nam giới, theo những phát hiện gần đây, các loại hạt cây (tree nuts), hạnh nhân, quả phỉ và quả óc chó đã được biết đến để tăng cường sức sống, khả năng vận động và hình thái của tinh trùng.

Nghiên cứu

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Andrology đã chứng minh quá trình phân tử đằng sau việc tiêu thụ hạt cây thay đổi chất lượng tinh trùng như thế nào.

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ các loại hạt cây có thể thay đổi chất lượng tinh trùng chỉ trong 14 tuần. Nghiên cứu bao gồm 72 nam giới khỏe mạnh tham gia theo chế độ ăn uống kiểu phương Tây, có nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến và đường.

48 người trong số họ được yêu cầu tích hợp 60 gram hạt cây mỗi ngày trong 14 tuần và 24 người còn lại tiếp tục lối sống điển hình và chế độ ăn uống phương Tây.

Kết quả



Hạnh nhân. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Vào cuối cuộc thử nghiệm, những người đàn ông ăn kiêng nặng có 36 vùng gien của DNA tinh trùng của họ và bị methyl hóa khác biệt so với nhóm đối chứng. Trong số những vùng đó, 9,72% được coi là siêu methyl hóa.

Những phát hiện này cung cấp bằng chứng đầu tiên cho thấy việc bổ sung các loại hạt cây vào chế độ ăn kiểu phương Tây thông thường tác động đến quá trình methyl hóa DNA của tinh trùng ở các vùng cụ thể, theo Times of India.

Các loại thực phẩm khác có thể tăng cường sức khỏe tình dục

1. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô chứa nhiều kẽm và các khoáng chất cần thiết khác cho quá trình hình thành tinh trùng. Nồng độ kẽm thấp có liên quan đến lượng testosterone thấp, chất lượng tinh trùng kém và tăng nguy cơ vô sinh nam.

2. Sô cô la đen

Sô cô la đen rất giàu a xít amin L-arginine có thể tăng gấp đôi lượng tinh trùng và tinh dịch. Sô cô la càng đậm thì càng tốt.

3. Lựu

Nước ép lựu chứa nhiều chất chống ô xy hóa có thể giúp cải thiện chất lượng tinh trùng. Theo các nghiên cứu, uống nước ép lựu cũng giúp cải thiện hoạt động tình dục và giảm nguy cơ rối loạn cương dương ở nam giới.

4. Rau xanh

Các loại rau lá sẫm màu như rau diếp, rau bina, cải brussels rất giàu folate có thể giúp sản xuất tinh trùng khỏe mạnh.

5. Vitamin C

Cam rất giàu vitamin C giúp cải thiện khả năng di chuyển, hình thái và số lượng tinh trùng. Các loại thực phẩm giàu vitamin C khác là cà chua, cải brussels, bắp cải và bông cải xanh, theo Times of India.

