Chuyên gia nói về 7 thói quen ăn uống lành mạnh cho phụ nữ

Hầu hết các thói quen ăn uống lành mạnh phù hợp với tất cả mọi người, cả nam và nữ. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng dựa trên các loại hormone và loại cơ thể khác nhau của nam và nữ là điều quan trọng cần lưu ý.

Phụ nữ nên tập trung kiểm soát khẩu phần ăn. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ nói gì về thói quen ăn uống lành mạnh tốt nhất cho phụ nữ và tại sao phụ nữ nên lắng nghe?

1. Kiểm soát khẩu phần

Tiến sĩ Lisa Young, trợ giảng về dinh dưỡng tại NYU, cũng là tác giả của cuốn Last Full, Last Slim (Mỹ), cho biết: Điều quan trọng đối với phụ nữ là tập trung vào việc kiểm soát khẩu phần và nhận thức về khẩu phần hơn là ám ảnh về lượng calo.

"Thưởng thức các bữa ăn cân bằng - ăn các lựa chọn giàu chất dinh dưỡng từ nhiều nhóm thực phẩm khác nhau. Là một người ủng hộ khẩu phần, lý tưởng nhất là 1/2 đĩa nên được trộn trái cây và rau, 1/4 là tinh bột lành mạnh (gạo lứt, quinoa, khoai lang), và 1/4 là protein lành mạnh khác (cá, gà, đậu, trứng)”, tiến sĩ Young nói, theo Eat This, Not That!

Cùng với việc phân chia đĩa thức ăn hợp lý, tiến sĩ Young khuyến khích phụ nữ tập trung vào việc ăn thực phẩm và loại bỏ những thứ đã qua chế biến.

2. Bổ sung chất xơ trong mỗi bữa ăn

Chuyên gia Hannah Ackermann (Mỹ) cho biết: Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất xơ hơn sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn sau khi ăn, vì vậy bạn thường ăn ít hơn trong ngày.

Ngoài ra, vì chất xơ tích tụ trong dạ dày, nó hấp thụ và loại bỏ chất béo, calo và tăng cường trao đổi chất. Thực phẩm giàu chất xơ thực sự có thể giúp chống lại sự kháng insulin bằng cách làm chậm tốc độ chuyển hóa đường trong ruột và giảm tác động của đường lên máu, theo Eat This, Not That!

3. Ưu tiên chất sắt trong thời kỳ kinh nguyệt

Chuyên gia Kerry Jones, Giám đốc điều hành của Milestones Nhi khoa & Dinh dưỡng Bà mẹ (Mỹ), nói rằng điều quan trọng là tiêu thụ thực phẩm giàu chất sắt trong kỳ kinh nguyệt của phụ nữ để bù lại lượng máu đã mất trong khoảng thời gian đó.

Jones nói: Thực phẩm giàu chất sắt bao gồm thịt và hải sản. Bạn cũng có thể bổ sung sắt từ các nguồn thực vật, chẳng hạn như các loại hạt, đậu, một số loại rau và ngũ cốc tăng cường, nhưng những nguồn này nên kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C để tăng lượng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ.

4. Lắng nghe cơ thể và tín hiệu no của bạn

"Một trong những thói quen ăn uống tốt nhất cho phụ nữ là lắng nghe cơ thể của họ… Một nơi tốt để bắt đầu là để các tín hiệu đói tự nhiên dẫn đường khi quyết định thời điểm ăn. Mọi người thường biết cảm giác siêu đói và siêu nhồi nhét, nhưng phải vật lộn với sự tinh tế ở giữa”, chuyên gia Katherine Kimber nói, theo Eat This, Not That!

Kimber cho biết: Một sai lầm phổ biến mà tôi thấy là ăn không đủ trong ngày và nạp lại thức ăn vào buổi tối.

5. Ăn nhiều loại thực phẩm

Tiến sĩ Jinan Banna nói: Trong mỗi nhóm thực phẩm, phụ nữ nên tiêu thụ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Điều này có nghĩa là không phải lúc nào bạn cũng ăn quả việt quất như một phần trái cây của bạn, mà đôi khi chọn dưa đỏ, dưa hấu hoặc thanh long. Tất cả đều chứa các chất dinh dưỡng khác nhau mà cơ thể cần.

6. Nhận đủ canxi cho sức khỏe của xương

Chuyên gia Jones cho rằng điều quan trọng là phải giữ cho xương của bạn chắc khỏe bằng cách ăn đủ thực phẩm giàu canxi và vitamin D, cũng như thường xuyên tập thể dục. Cô ấy gợi ý các bài tập bao gồm chạy bộ hoặc đi bộ, cũng như tập tạ.

Chuyên gia Jones nói: Phụ nữ có nguy cơ bị loãng xương cao hơn. Do đó, làm việc để duy trì sức khỏe và độ chắc khỏe của xương là rất quan trọng. Hãy đảm bảo tiêu thụ thực phẩm giàu canxi, chẳng hạn như các sản phẩm từ sữa, rau (bắp cải, cải xoăn, bông cải xanh) và các sản phẩm tăng cường (một số loại nước cam và ngũ cốc) và thực phẩm chứa vitamin D, chẳng hạn như lòng đỏ trứng, cá béo (cá hồi, cá hồi, cá ngừ), gan bò và các sản phẩm tăng cường (sản phẩm từ sữa và một số loại sữa thực vật), theo Eat This, Not That!

7. Lập kế hoạch cho các bữa ăn lành mạnh

Phụ nữ thường tập trung vào nhu cầu của người khác suốt cả ngày, và dành rất ít thời gian để tập trung vào bản thân. Brenda Braslow, một chuyên gia dinh dưỡng của MyNetDiary, cho biết điều quan trọng là phụ nữ phải dành thời gian để lên kế hoạch cho các bữa ăn và đồ ăn nhẹ lành mạnh để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Ăn các bữa ăn đúng giờ giúp ngăn ngừa quá đói và giúp duy trì mức năng lượng trong suốt một ngày bận rộn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)