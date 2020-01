Tại sao phụ nữ không nên ăn nhiều chất đường bột tinh chế?

Người mất ngủ có nhiều khả năng do chế độ ăn uống nhiều chất đường bột tinh chế, gây phá vỡ các hoóc môn kiểm soát giấc ngủ.



Một nghiên cứu về chế độ ăn uống của phụ nữ phát hiện thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu như ngũ cốc chế biến và đường, có tác hại đến giấc ngủ, theo Daily Mail.



Các nhà khoa học tại thành phố New York (Mỹ), cho rằng ăn nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu thay đổi đến mức cơ thể bắt đầu tiết ra hoóc môn khiến con người tỉnh táo.



Các nhà nghiên cứu đã theo dõi chế độ ăn uống và đo chỉ số đường huyết trong chế độ ăn uống, của khoảng 50.000 phụ nữ sau mãn kinh, trong suốt 3 năm.



Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã đo lường tác động của thực phẩm đến lượng đường trong máu, thực phẩm giàu chất béo hoặc chất đạm có chỉ số đường huyết thấp hơn so với carbohydrate và đường - loại thực phẩm thường làm cho lượng đường trong máu tăng đột biến.



Kết quả đã phát hiện thấy những người ăn nhiều nhất những thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu bị mắc chứng mất ngủ cao hơn 16% so với người ăn nhiều chất béo hoặc chất đạm.



Cũng có thể là do tình trạng mất ngủ gây tăng cảm giác thèm ăn và dẫn đến ăn nhiều chất đường bột hơn.



Nhưng rõ ràng những người ăn nhiều chất đường bột tinh chế nhất trong nghiên cứu, có nguy cơ mắc chứng mất ngủ cao hơn 16%.



Tiến sĩ James Gangwisch, bác sĩ tâm thần tại Đại học Columbia (Mỹ), cho biết những thay đổi nội tiết tố có thể là thủ phạm. Mức đường trong máu tăng đột biến làm giải phóng hoóc môn khiến tỉnh táo, theo Daily Mail.



Khi lượng đường trong máu tăng nhanh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách giải phóng insulin, dẫn đến việc giải phóng các hoóc môn như adrenaline và cortisol, có thể cản trở giấc ngủ, tiến sĩ Gangwisch cho biết.



Theo Thiên Lan (thanhnien)