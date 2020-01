Bác sĩ chuyên khoa "chỉ mặt" những bệnh xã hội phổ biến nhất

Ước tính hiện nay có khoảng 20 loại bệnh xã hội phổ biến có thể gây nguy hiểm cho bạn khi quan hệ tình dục.

Bệnh xã hội chủ yếu lây qua đường tình dục.

Bác sĩ Trần Thị Kim Loan - Bệnh viện Đa khoa An Việt (Hà Nội) cho biết, bệnh xã hội chủ yếu lây qua đường tình dục. Đây là những căn bệnh khiến nhiều người ám ảnh, nếu không điều trị kịp thời sẽ có các biến chứng với người bệnh.

"Con đường lây nhiễm bệnh xã hội chủ yếu qua con đường quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nhóm đối tượng có nguy cơ cao, dễ mắc phải bệnh xã hội là những người có nhiều hơn một bạn tình, có quan hệ tình dục không lành mạnh, người có quan hệ tình dục với người đã có nhiều đối tác tình dục, không dùng bao cao su khi quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung bơm kim tiêm khi tiêm, chích ma túy", bác sĩ Trần Thị Kim Loan cho biết.

Theo bác sĩ Trần Thị Kim Loan, dưới đây là 4 bệnh xã hội phổ biến hiện nay:

Bệnh lậu

Bệnh do song cầu khuẩn có tên Neisseria Gonorrhoeae gây nên. Bệnh lây lan chủ yếu thông qua tình dục không an toàn, lây truyền từ mẹ sang con, qua dùng chung đồ cá nhân… Biểu hiện của bệnh là có tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu rắt, chảy mủ, có màu vàng xanh kèm hôi khó chịu, người bệnh bị đau rát khi quan hệ tình dục.

Bệnh lậu không được chữa trị kịp thời sẽ xảy ra các biến chứng nguy hiểm viêm âm đạo, viêm buồng trứng, viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, thậm chí là vô sinh.

Đối với những chị em phụ nữ đang bị bệnh mà mang thai dễ gây sảy thai, sinh non hoặc khiến trẻ bị viêm màng não.

Bệnh giang mai

Bệnh giang mai được xếp vào một trong những loại bệnh xã hội nguy hiểm. Bệnh cũng lây lan nhanh chóng qua đường tình dục không an toàn, qua đường máu, tiếp xúc với vết thương hở, từ mẹ sang con…



Quan hệ tình dục an toàn để tránh lây bệnh.

Các vết lở loét có màu đỏ, hình bầu dục không gây đau ngứa nhưng có triệu chứng kèm theo như chóng mặt, đau đầu, nổi hạch ở bẹn, mệt mỏi, chán ăn…

Bệnh giang mai không chữa trị sẽ phá hoại xương khớp, hệ thống lục phủ ngũ tạng, tàn tật, thậm chí là tử vong.

Bệnh sùi mào gà

Sùi mào gà do virus HPV gây ra, nguyên nhân chủ yếu là do quan hệ tình dục không an toàn dưới mọi hình thức như quan hệ qua miệng, qua hậu môn, âm đạo… Ngoài ra, những người vô tình tiếp xúc với dịch nhầy, máu, mủ, vết thương hở của người bệnh cũng có khả năng lây nhiễm cao.

Sùi mào gà thường xuất hiện ở các vị trí như mắt, miệng, tay, lưng, hậu môn, bụng… thời gian ủ bệnh của sùi mào gà từ 2-9 tháng . Các nốt sùi mới mọc sẽ phát triển thành các u nhú đơn lẻ nhưng càng về sau nó càng lan rộng giống như hoa mào gà hoặc súp lơ có màu hồng, khi cọ xát vào gây xây xước chảy mủ.

Sùi mào gà nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng như ung thư cổ tử cung, dương vật, hậu môn, âm đạo.

Bệnh mụn rộp sinh dục

Bệnh này do virus HSV gây ra, cũng thông qua tình dục không an toàn. Biểu hiện đầu tiên của bệnh mụn rộp sinh dục là xuất hiện các nốt mụn nước li ti, ngứa rát, đau xung quanh cơ quan sinh dục, hậu môn. Các nốt mụn sau vài ngày to và vỡ ra gây chảy máu. Ngoài ra, người bệnh còn cảm thấy đau đầu, sốt, mệt mỏi…

Những biến chứng do bệnh gây ra như viêm nhiễm phụ khoa, gây vô sinh, có nguy cơ mắc bệnh lậu, sùi mào gà… Trường hợp phụ nữ mang thai bị mụn rộp có khả năng sinh non, sảy thai cao nên cần hết sức chú ý.