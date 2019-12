Ăn những món này, đẩy lùi căn bệnh gây nhồi máu cơ tim, xuất tinh sớm

Nghiên cứu quy mô lớn của Mỹ cho thấy ăn nhiều thực phẩm giàu ma-giê sẽ giúp giảm nguy cơ chết vì bệnh động mạch vành – vấn đề dễ dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim.





Công trình được thực hiện bởi Trường Y khoa Alpert thuộc Đại học Brown (Mỹ), xem xét dữ liệu của hơn 153.000 phụ nữ Mỹ từ 50-79 tuổi. Trong suốt 10,5 năm, họ được theo dõi chế độ ăn uống để định lượng những thực phẩm giàu ma-giê đã tiêu thụ.





Thực phẩm giàu ma-giê được chứng minh là giúp phụ nữ giảm nguy cơ bệnh động mạch vành, vấn đề có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim - ảnh minh họa từ internet





Kết quả cho thấy, những người ít ăn thực phẩm giàu ma-giê nhất sẽ có nguy cơ tử vong cao vì bệnh động mạch vành hoặc đột tử do tim. Bệnh động mạch vành là căn bệnh khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng cao, là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhiều quốc gia trên thế giới.



Ngược lại, nếu bạn chăm chỉ ăn thực phẩm giàu ma-giê, nguy cơ bệnh động mạch vành và đột tử do tim sẽ giảm đáng kể, bài công bố trên Journal of Women’s Health khẳng định.



Thật ra, thực phẩm giàu ma-giê khá đa dạng và dễ chế biến. Đó là cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, bắp cải, măng tây, bơ, chuối, mâm xôi, sung, các loại hạt, các loại đậu nhất là đậu đen và đậu xanh, hải sản (cá hồi, cá thu, cá ngừ), ngũ cốc nguyên cám (như gạo lứt, yến mạch), chocolate đen hay ca cao thô, đậu hũ…



Cho dù nghiên cứu này mới xem xét trên đối tượng là phụ nữ, nhưng trước đây các nhà khoa học từng tìm thấy các bằng chứng cho thấy việc bổ sung ma-giê tốt cho sức khỏe tim mạch của cả hai giới.



Một số nghiên cứu cho thấy thiếu ma-giê còn gây giảm chất lượng giấc ngủ, uể oải, tâm trạng thấp… Một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Asian Journal of Andrology thậm chí liên kết thiếu ma-giê với chứng… xuất tinh sớm làm nhiều quý ông khổ sở.

A. Thư (NLĐO/Theo EurekAlert, Huffington Post)