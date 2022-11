Kiên Giang: 14 người nhập viện do ngộ độc rượu, 3 người nguy kịch

Cả 14 người bị ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu đều cùng đến viếng và nhậu tại đám tang của ông T. – một nạn nhân vừa tử vong trước đó cũng do… ngộ độc rượu !





Sáng 8-11, bác sĩ Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa tiếp nhận 14 bệnh nhân nhập viện cấp cứu được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện An Biên, trong đó có 3 người đang nguy kịch phải hỗ trợ tim phổi nhân tạo.



Đại diện chính quyền xã Nam Yên, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cho hay, trước đó vào ngày 2-11, ở xã có trường hợp ông N.V.T. (khoảng 47 tuổi, quê Cà Mau) tới địa phương tạm trú bị ngộ độc rượu và tử vong.



Người nhà ông T. cho biết ông có nhậu chung với khoảng 7 người ở nhà thuê tại ấp Ba Biển, xã Nam Yên và sau đó bị tức ngực, khó thở, được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó. Hiện tại chính quyền xã Nam Yên đang điều tra xem ông T. đã mua rượu ở đâu.



Sau khi ông T. tử vong, đám tang ông T. kéo dài 4 ngày (từ ngày 2 đến ngày 5-11), có trên 150 lượt người đến viếng. Gia đình tổ chức đám tang có đãi các món ăn như thịt kho, cháo vịt, lẩu gà, trái cây… và khoảng 100 lít rượu trắng.



Sau khi dự đám tang về, ngày 6-11 bắt đầu có một số người xuất hiện triệu chứng chóng mặt, co giật, mờ mắt, đau ngực, khó thở được đưa tới trung tâm y tế huyện An Biên cấp cứu.



Sau 2 ngày điều trị tích cực, một số người phục hồi được cho về nhà, nhưng có tới 14 trường hợp chuyển biến nặng được chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Cả 14 bệnh nhân này đều được chẩn đoán ngộ độc Methanol – chất thường có trong rượu pha chế với cồn.



Hiện Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã cử tổ công tác phối hợp với trung tâm y tế và các cơ quan chức năng của huyện An Biên tiến hành điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc rượu nói trên.

