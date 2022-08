Muốn sống đến 100 tuổi không thể thiếu 5 điều này, bạn được mấy điều?

Có nhiều yếu tố quyết định một người sẽ sống đến bao lâu. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra 5 thói quen sống đơn giản có thể nâng cao cơ hội sống đến 100 tuổi cho bạn.





Nghiên cứu do Đại học Y Zhejiang Chinese Medical (Trung Quốc) thực hiện, cùng với các nhà khoa học thuộc các trường đại học khác, đã phát hiện ra một nhóm hơn 271 người 100 tuổi có một số điểm chung về sức khỏe.



Nghiên cứu đã đánh giá 271 người cao tuổi và 570 người không thọ thông qua một cuộc khảo sát, từ năm 2013 đến năm 2017.





Một nghiên cứu đã chỉ ra 5 thói quen sống đơn giản có thể nâng cao cơ hội sống đến 100 tuổi. Ảnh: Shutterstock





Độ tuổi trung bình của họ là 102, tối đa là 115. Trong số những người 100 tuổi được khảo sát, nam giới chiếm 32,5% và nữ giới chiếm đến 67,5%.



Trong số những người không sống thọ, nam giới, chiếm 49,2% và nữ giới chiếm 50,8%.



Kết quả, được xuất bản trên tạp chí nghiên cứu Frontiers in Public Health, cho biết: “Ở những người cao tuổi, tỷ lệ mắc khối u, loét dạ dày và tá tràng, tiểu đường, hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh lao đều thấp hơn so với nhóm không thọ”.



Kết quả, nghiên cứu đã kết luận 5 khía cạnh sức khỏe sau đây là quan trọng nhất để kéo dài tuổi thọ:



Sức khỏe răng miệng tốt - bao gồm cả việc chăm sóc răng miệng



Ăn một chế độ ăn “phong phú và đa dạng”



Tăng lượng ngũ cốc và trái cây



Bỏ thuốc lá



Hạn chế uống rượu bia, theo Express.



Người sống thọ ăn một chế độ ăn phong phú và đa dạng, với nhiều ngũ cốc và trái cây. Ảnh: Shutterstock



Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, giữ gìn tinh thần bằng việc tĩnh tâm, tuân thủ chế độ sinh hoạt khoa học.



Nghiên cứu giải thích thêm: Sức khỏe răng miệng của người sống trăm tuổi tốt hơn so với người không sống thọ.



Việc tiêu thụ ngũ cốc thô, mì làm từ ngũ cốc thô, các loại thực phẩm và trái cây chủ yếu khác ở người sống trăm tuổi cao hơn so với người không thọ.



Tỷ lệ người 100 tuổi hút thuốc thấp hơn so với người không sống thọ.



Nghiên cứu cũng chỉ ra khi mọi người già đi, ham thích các hoạt động giải trí bên ngoài cũng giảm dần.



Tỷ lệ người 100 tuổi sống nội tâm và không cảm thấy cô đơn cao hơn so với người không thọ, theo Express.



Theo Thiên Lan (TNO)