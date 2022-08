Một trong những thực phẩm tốt nhất giảm đến 25% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một phát hiện được đưa ra từ nghiên cứu kéo dài nhiều năm là ăn từ một khẩu phần cá trắng hoặc cá béo mỗi tuần trở lên, đã giảm 25% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Trong một nghiên cứu, do tiến sĩ Nita Forouhi, thuộc Bệnh viện Addenbrooke, Đại học Cambridge (Anh), dẫn đầu, được công bố trên tạp chí y khoa về chăm sóc bệnh tiểu đường Diabetes Care, cá trắng và cá béo có thể bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã đánh giá lượng tiêu thụ hằng tuần hải sản và các loại cá hoặc cá béo như cá thu, cá trích, cá ngừ và cá hồi của 9.801 nam giới và 12.183 phụ nữ.



Một khẩu phần cá trắng hoặc cá béo mỗi tuần trở lên, đã giảm 25% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Shutterstock

Những người tham gia nghiên cứu trong độ tuổi từ 40 đến 79 tuổi và không có tiền sử bệnh tiểu đường lúc bắt đầu nghiên cứu.

Trung bình trong 10 năm theo dõi, đã có 725 người phát bệnh tiểu đường.

Kết quả cho thấy, cá trắng và cá béo có thể bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường.

Nhóm nghiên cứu ghi nhận, những nam giới và phụ nữ ăn từ một khẩu phần cá trắng hoặc cá béo mỗi tuần trở lên, đã giảm 25% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, theo Express.

Cũng cần lưu ý rằng cá là nguồn protein và omega 3 tốt có thể giúp tim khỏe mạnh.

Cá béo là nguồn omega 3 đặc biệt tốt, đó là lý do tại sao các hướng dẫn sức khỏe của Anh khuyên nên ăn ít nhất một phần cá béo mỗi tuần.

Ngược lại, điều đáng ngạc nhiên là kết quả cũng cho thấy những người ăn nhiều động vật có vỏ như là tôm, cua..., đã tăng 36% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, theo Express.

Tuy nhiên, tiến sĩ Forouhi lưu ý rằng: Có thể không phải do bản thân động vật có vỏ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, mà do các phương pháp nấu ăn và chuẩn bị, ví dụ, dầu chiên hoặc nước sốt làm từ bơ và mayonnaise để ăn chung với hải sản, có thể làm tăng lượng cholesterol, do đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.



Có thể không phải do bản thân động vật có vỏ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia dinh dưỡng người Anh Nataly Komova, lý giải rằng động vật có vỏ, như tôm, có hàm lượng cholesterol cao. Tiêu thụ quá mức, có thể đẩy mức cholesterol tăng vọt và ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu.

Như chuyên gia Komova đã chỉ ra, cholesterol cao có hại cho cơ thể. Nó có thể có nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính khác, kể cả bệnh tim mạch. Vì vậy, nên giảm lượng tiêu thụ vì sẽ tốt hơn cho bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng mối liên quan giữa việc ăn hải sản và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cần phải nghiên cứu thêm. Tiến sĩ Forouhi nhận xét mối liên hệ này không nhất thiết là quan hệ nhân quả, theo Express.