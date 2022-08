Khoa học chỉ ra một hoạt động cực tốt cho người huyết áp cao

Nghiên cứu cho thấy, ngồi thiền là cách hiệu quả để giảm huyết áp cho người huyết áp cao, thậm chí kết quả tương tự như dùng thuốc.

Phân tích bao gồm 107 nghiên cứu, được thực hiện bởi Đại học Kentucky (Mỹ), cho thấy ngồi thiền là cách đơn giản dễ dàng để giảm huyết áp cho người huyết ap cao.

Cụ thể, thực hành thiền siêu việt 20 phút mỗi lần, ngày 2 lần, giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 5 mmHg và giảm huyết áp tâm trương 2,8 mmHg, theo Express.

Thiền siêu việt là hình thức ngồi thiền chỉ cần ngồi thoải mái nhắm mắt lại khoảng 20 phút mỗi lần, ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn sâu, đồng thời giải tỏa hết tâm trí.



Ngồi thiền là cách hiệu quả để giảm huyết áp cho người huyết áp cao. Ảnh: Shutterstock

Tư thế thực hiện rất đơn giản: Ngồi yên thoải mái, nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, thở thật sâu và thật chậm, âm thầm lặp lại một câu thần chú trong đầu, theo Express.

Tiến sĩ James Anderson, giáo sư y khoa tại Đại học Kentucky, tác giả của nghiên cứu, cho biết việc giảm lâu dài huyết áp ở mức độ này giúp giảm ít nhất 15% tỷ lệ đau tim và đột quỵ.

Một nghiên cứu, được báo cáo trên Tạp chí y khoa của Mỹ, American Journal of Hypertension, bao gồm 150 người Mỹ bị huyết áp cao, kéo dài 1 năm, cũng đã phát hiện ra rằng: Những người ngồi thiền mỗi ngày đã đạt được kết quả rất tuyệt vời: Huyết áp tâm trương giảm 6 mmHg và huyết áp tâm thu giảm 3 mmHg, theo chuyên trang sức khỏe của Mỹ Spark People.

Kết quả này tương tự như dùng thuốc điều trị huyết áp cao, các tác giả nghiên cứu cho biết.

Thậm chí, 23% số người ngồi thiền có thể giảm thuốc huyết áp.

Nghiên cứu là vậy, tuy nhiên, các chuyên gia y tế luôn cảnh báo, người huyết áp cao không bao giờ được tự ý ngưng sử dụng thuốc, mà phải hỏi ý kiến bác sĩ.

Ngồi thiền còn giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ

Hơn nữa, nghiên cứu còn cho thấy rất nhiều lợi ích của ngồi thiền như giảm căng thẳng, giảm tỷ lệ bệnh tim và tăng tuổi thọ.

Nghiên cứu, do tiến sĩ Robert Schneider, từ Trường Y Maharishi College of Perfect Health in Fairfield, Iowa (Mỹ) thực hiện, cho thấy những người bị bệnh tim, thực hành đều đặn thiền siêu việt trong 5 năm, đã giảm 48% nguy cơ bị đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do bệnh tật, theo tạp chí Best Life (Mỹ).