Chuyên gia: Đây là loại rau tốt nhất cho người trên 50 tuổi

Mặc dù tất cả các loại trái cây và rau quả đều có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể của bạn, nhưng có một loại rau mà bạn chắc chắn nên giữ trong vòng quay bữa ăn của mình khi bạn trên 50 tuổi.

"Nếu tôi đang chọn một loại rau, tôi sẽ chọn các loại rau lá xanh, đặc biệt là rau bina", Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký trong Hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That! và là tác giả của The Sports Nutrition Playbook, cho biết.

Vì sao là rau bina?



Rau bina là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng đặc biệt có lợi khi bạn già đi, đó là canxi, vitamin B12 và kali. Ảnh: Shutterstock

Lý do mà chuyên gia Goodson khuyến nghị rau bina (còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt) cho những người trên 50 tuổi là vì rau lá xanh này là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng đặc biệt có lợi khi bạn già đi, đó là canxi, vitamin B12 và kali.

Chuyên gia dinh dưỡng Goodson giải thích: “Người lớn trên 50 tuổi có nhu cầu về chất dinh dưỡng tăng lên đối với một số vitamin và khoáng chất để giúp hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh. Cụ thể, họ cần nhiều canxi hơn để giúp duy trì mật độ khoáng của xương khi già đi, nhiều vitamin B12 hơn do sự hấp thụ thường giảm theo tuổi tác và kali, là chất dinh dưỡng được tất cả người Mỹ quan tâm”.

Cô Goodson cũng lưu ý riêng rằng protein chất lượng cao là một chất dinh dưỡng quan trọng khác cần ưu tiên khi bạn già đi để duy trì khối lượng cơ nạc.

Rau bina là loại rau rất tốt khi nói đến các chất dinh dưỡng hỗ trợ lão hóa lành mạnh này.

Chuyên gia Goodson nói: “Mặc dù một loại rau sẽ không cung cấp cho bạn đủ tổng số lượng của cả 3 chất dinh dưỡng mà bạn cần nhiều hơn theo Khuyến nghị về lượng tiêu thụ tham chiếu trong chế độ ăn uống (DRI), nhưng các loại rau xanh như rau bina lại đứng đầu bảng xếp hạng khi cung cấp cả ba chất dinh dưỡng này”.

"Rau xanh cung cấp canxi, kali và một số vitamin B12. Ngoài ra, chúng cũng cung cấp chất xơ, rất quan trọng cho sức khỏe đường ruột và tim cũng như chất chống oxy hóa, rất quan trọng để giúp cơ thể chống lại chứng viêm", cô Goodson giải thích.

Trong khi rau bina được xếp hạng là loại rau tốt nhất để nạp vào cơ thể sau khi bạn bước qua tuổi 50, cô Goodson nhấn mạnh rằng bạn vẫn cần có một chế độ ăn uống cân bằng để có được khẩu phần tối đa các chất dinh dưỡng có trong rau bina.

Cô Goodson nói tiếp: “Điều thú vị là nhiều chất dinh dưỡng trong số này không có nhiều trong rau. Nguồn cung cấp canxi tốt nhất là các loại thực phẩm từ sữa như sữa, pho mát và sữa chua.



Rau bina và cải xoăn. Ảnh: Shutterstock

Các nguồn tốt nhất của vitamin B12 chủ yếu được tìm thấy trong protein động vật như thịt bò, gan, cá, trứng, thực phẩm từ sữa, cũng như ngũ cốc tăng cường.

Tuy nhiên, nguồn cung cấp kali tốt nhất được tìm thấy trong trái cây và rau quả, ngoài các thực phẩm từ sữa như sữa và sữa chua".

Làm thế nào để ăn nhiều rau bina?

"Rau lá xanh này có thể được xào với trứng vào bữa sáng, dùng để làm món salad vào bữa trưa và có thể là món ăn phụ cho bất kỳ loại protein nào. Ngoài ra, rau bina thậm chí có thể được trộn thành sinh tố trái cây để bổ sung chất dinh dưỡng!", cô Goodson gợi ý, theo Eat This, Not That!