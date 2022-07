Nguy cơ đến năm 2030, 12 triệu người cao tuổi ở Việt Nam không có lương hưu

(GLO)- Theo tính toán của Tổ chức Lao động quốc (ILO), với tốc độ già hóa như hiện nay, nếu không tăng tốc bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) thì đến năm 2030, 12 triệu người cao tuổi của Việt Nam đứng trước nguy cơ không có lương hưu. Đây sẽ là gánh nặng lớn đối với hệ thống an sinh xã hội trong tương lai.

Cán bộ BHXH tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nuno Cunha-Chuyên gia cao cấp về an sinh xã hội của ILO chỉ ra rằng: Hiện nay Việt Nam có 16,5 triệu người lao động đang tham gia BHXH, chỉ 33% trong tổng số lực lượng lao động hơn 50 triệu người. Trong 11,4 triệu người cao tuổi mới chỉ có 4,3 triệu người đang được hưởng lương hưu (2,6 triệu từ BHXH và 1,7 triệu từ bảo trợ xã hội).

Bà Ingrid Christensen-Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam-nhấn mạnh: Dù có tiến triển đáng kể nhưng nhiều người Việt Nam chưa được tiếp cận đầy đủ với an sinh xã hội. Việt Nam cần nỗ lực để đảm bảo an sinh cho xã hội, giải quyết thách thức từ các nhóm chính sách bị bỏ sót, những nhóm người làm việc tự do… thuộc nhóm cấp thiết cần tham gia an sinh xã hội.

Theo ông André Gama-Chuyên gia an sinh xã hội của ILO Việt Nam-cho biết: Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng gần 70% các khoản BHXH một lần ở Việt Nam được chi trả cho phụ nữ dưới 35 tuổi, cho thấy rằng các khoản rút BHXH một lần đang được người lao động sử dụng để đảm bảo an ninh thu nhập của họ trong giai đoạn đang làm việc (chứ không phải khi họ đã hết tuổi lao động) vì các chế độ BHXH hiện chưa đảm bảo được.

Việc gia tăng cơ hội tạo việc làm hiệu quả và thỏa đáng không chỉ giúp giảm nghèo mà còn góp phần cung cấp tài chính bền vững cho các hệ thống an sinh xã hội. "Trong thực tế, người lao động chỉ có có thể tham gia đầy đủ vào hệ thống BHXH khi có việc làm ổn định"-ông André Gama cho hay.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)