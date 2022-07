7 sai lầm về sức khỏe, đàn ông trên 40 chớ bao giờ mắc phải!

Mặc dù tuổi 40 của bạn vẫn còn rất trẻ, nhưng những thay đổi đáng chú ý sẽ bắt đầu xảy ra với cơ thể bạn. Nội tiết tố bắt đầu suy giảm, có thể xảy ra mất cơ cũng như thiếu năng lượng và hơn thế nữa.





Mặc dù chúng ta không thể chống lại quá trình lão hóa, nhưng có những lựa chọn lối sống tích cực mà chúng ta có thể thực hiện để giúp chúng ta khỏe mạnh trong những năm tháng sau này.



Dưới đây, các chuyên gia tiết lộ về những sai lầm sức khỏe mà đàn ông tuổi 40 cần dừng lại ngay và tại sao phải như thế, theo Eat This, Not That!



1. Quên chăm sóc cá nhân



Tiến sĩ Michael May, Giám đốc Y tế kiêm bác sĩ phẫu thuật chính tại Phòng khám Wimpole (Mỹ), nói: "Mọi người, dù già hay trẻ, nên tiếp tục ưu tiên việc chăm sóc cá nhân. Nó không chỉ khiến một người đàn ông trông trẻ trung và gọn gàng hơn mà còn giúp tránh bệnh tật và nhiễm trùng…



Ví dụ, để móng tay ngắn ngăn không cho bụi bẩn và vi khuẩn bám vào.



Hơn nữa, tóc mỏng cũng thể hiện rõ ở độ tuổi này. Nam giới nên tiếp tục gội, chải, tỉa, giữ ẩm cho tóc và râu để tránh tình trạng lông mọc ngược, gây gàu và có mùi hôi”.



2. Bỏ quên khám sức khỏe định kỳ



Điều quan trọng là phải lên lịch khám sức khỏe thường xuyên với bác sĩ của bạn, đặc biệt là khi bạn có tuổi. Ảnh: Shutterstock



Tiến sĩ Hector Perez, bác sĩ phẫu thuật trưởng của tạp chí Briefric, nhắc nhở: “Điều quan trọng là phải lên lịch khám sức khỏe thường xuyên với bác sĩ của bạn, đặc biệt là khi bạn có tuổi. Nhiều người có xu hướng bỏ qua việc kiểm tra khi họ già đi, nghĩ rằng họ đủ khỏe mạnh hoặc không thấy cần thiết phải đi khám nếu họ cảm thấy ổn.



Nhưng như vậy là không ổn. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên là điều cần thiết để phát hiện sớm bất kỳ vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào, trước khi chúng trở nên nghiêm trọng".



3. Không kiểm soát căng thẳng



Tiến sĩ Perez nhấn mạnh: “Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, cả về tinh thần và thể chất. Khi bạn già đi, điều quan trọng là phải tìm cách quản lý căng thẳng và kiểm soát nó.



Điều này có thể liên quan đến những thứ như thiền, yoga hoặc đơn giản là dành một chút thời gian cho bản thân mỗi ngày để thư giãn".



4. Ngủ không đủ giấc



Ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của bạn, bất kể bạn ở độ tuổi nào. Ảnh: Shutterstock



Tiến sĩ Perez khẳng định: “Ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của bạn, bất kể bạn ở độ tuổi nào. Đây là điều thường bị bỏ qua, nhưng bạn cần đảm bảo ngủ ít nhất 7-8 giờ mỗi đêm.



Không được nghỉ ngơi đầy đủ có thể dẫn đến mệt mỏi, cáu kỉnh và một loạt các vấn đề khác”.



5. Không duy trì đủ mức testosterone



Kent Probst, huấn luyện viên cá nhân, chuyên gia trị liệu và vận động viên thể hình của Long Healthy Life (Mỹ), chia sẻ: “Việc xét nghiệm máu hằng năm có thể cho biết mức testosterone tự do và tổng số của bạn có thấp hay không.



Suy giảm testosterone do tuổi tác ban đầu có thể không gây ra các triệu chứng, vì vậy bạn có thể không biết mức testosterone của mình đang thấp. Ở nam giới, mức testosterone thấp có thể liên quan đến:



*Thiếu khối lượng khoáng xương

*Mất sức mạnh và khối lượng cơ

*Rối loạn cương dương

*Giảm ham muốn tình dục

*Trầm cảm

*Sự mất trí nhớ

*Béo phì

*Tiểu đường loại 2

*Bệnh tim mạch".



6. Không duy trì cơ và khớp linh hoạt



Nên tập thể dục thường xuyên với các bài tập phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Shutterstock





Huấn luyện viên Probst nói rằng, "Kéo căng thường xuyên đã được chứng minh là mang lại những lợi ích sau:



* Tư thế ổn định

* Thăng bằng

* Phục hồi chấn thương

* Nâng cao phạm vi chuyển động

* Phòng chống thương tích".



7. Không duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh



Theo huấn luyện viên Probst, ngoài nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, tăng huyết áp và bệnh tim mạch, thừa cân có thể dẫn đến một loạt các vấn đề khác như viêm xương khớp, bệnh gút (gout), ngưng thở khi ngủ, bệnh Alzheimer và một số dạng ung thư.



Giảm nguy cơ béo phì đối với sức khỏe có lẽ là lý do tốt nhất để giảm cân.



Chỉ số khối cơ thể và vòng eo có thể giúp bạn xác định mức độ thừa cân của bạn. Trọng lượng cơ thể khỏe mạnh có thể được xác định bằng Chỉ số khối cơ thể (BMI) và vòng eo.



Chỉ số BMI của người Mỹ bình thường là 18,5 đến 24,9 và vòng eo bình thường là dưới 40 inch (102 cm) đối với nam giới, theo Eat This, Not That!



Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)