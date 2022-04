6 bí mật của người Nhật để sống khỏe và sống thọ

Nhật Bản đứng đầu về tuổi thọ trong số tất cả các quốc gia trên thế giới. Nếu tuổi thọ trung bình ở Thụy Sĩ là khoảng 83,4 thì ở Nhật Bản là 84,3.





Tuy nhiên, điều chính yếu không chỉ là sống lâu, mà là sống vui vẻ và khỏe mạnh.



Sau đây, kênh tin tức Bright Side sẽ tiết lộ cách người Nhật tận hưởng cuộc sống sau khi về hưu và một số bí quyết mà họ sử dụng để giữ cho cơ thể trẻ lâu.



1. Càng nhỏ càng tốt





1. Càng nhỏ càng tốt



Người Nhật tin rằng khẩu phần ăn nhỏ hơn khiến việc ăn uống chậm hơn. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra được bạn đã ăn no hay chưa. Ưu tiên nhiều đĩa nhỏ thay vì một đĩa lớn. Nó có thể giúp bạn không ăn quá nhiều và do đó, duy trì cân nặng hợp lý.



2. Ăn cho đến khi no 80%



Không nên ăn quá nhanh vì phải mất khoảng 20 phút kể từ khi bắt đầu ăn để não gửi tín hiệu no. Người Nhật biết thực tế này và áp dụng một quy tắc đơn giản - chỉ ăn cho đến khi no 80% hoặc chỉ ăn 8/10 phần của bữa ăn, theo Bright Side.



3. Ăn mỗi ngày 1 muỗng cà phê dầu ăn và 0,9 gram muối



Một cuộc khảo sát cho thấy từ 50 năm trước, người dân Nagano tiêu thụ rất nhiều muối, và lượng muối này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thế là từ năm 1980, Nagano bắt đầu giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc, và giảm lượng muối tiêu thụ xuống 0,9 gram và chỉ một muỗng cà phê dầu ăn mỗi ngày, theo Bright Side.



Cho đến năm 1990 trở đi, nam giới tỉnh này trở thành những người khỏe mạnh nhất nước Nhật, và phụ nữ của Nagano đã chiếm vị trí cao nhất từ năm 2013. Nagano trở thành vùng sống khỏe mạnh và thọ nhất ở Nhật Bản, với tuổi thọ ở đó là khoảng 80 - 87 tuổi.



4. Thích đi bộ hơn tập thể dục





4. Thích đi bộ hơn tập thể dục



Người Nhật thích hoạt động cả đời, và môn thể thao yêu thích của họ là đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.



5. Ăn đậu hũ





5. Ăn đậu hũ





Đậu hũ cũng là một đặc điểm nổi bật trong chế độ ăn của người Nhật. Nó không chỉ thuần chay mà còn giữ cho da của bạn đàn hồi, giúp trẻ hơn. Hơn nữa, đậu hũ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư và giúp duy trì cân nặng hợp lý.



6. Tắm hơi



Nghi thức tắm hơi không chỉ là thư giãn mà còn tốt cho sức khỏe. Tắm hơi thường sử dụng các loại tinh dầu giúp dưỡng da. Hãy cẩn thận đừng tắm quá lâu, nếu không bạn có thể bị quá nóng. Nhiệt độ phòng xông hơi tốt nhất là bằng nhiệt độ cơ thể. Đầu tiên và quan trọng nhất, nó phải thú vị, theo Bright Side.



