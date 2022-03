Phát hiện bất ngờ của Nhật về bài tập thể dục để kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu mới phát hiện việc tập luyện sức mạnh cơ bắp, như nâng tạ hoặc ngồi xổm, từ 30 đến 60 phút mỗi tuần, giúp giảm thiểu tử vong sớm tới 20%, theo tờ Daily Mail (Anh).

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc tăng cường cơ bắp giúp giảm nguy cơ tử vong.

Vì vậy, nhóm các chuyên gia Nhật muốn tìm hiểu xem “liều lượng tối ưu” cần thiết là bao nhiêu.



Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng việc tập luyện sức mạnh cơ bắp, như nâng tạ hoặc ngồi xổm, từ 30 đến 60 phút mỗi tuần, giúp giảm thiểu tử vong sớm tới 20%. Ảnh: Shutterstock

Để làm điều này, các nhà khoa học tại Đại học Tohoku (Nhật), đã xem xét 16 nghiên cứu quốc tế về lợi ích kéo dài tuổi thọ của việc tăng cường cơ bắp.

Các hoạt động xây dựng cơ bắp này bao gồm chống đẩy và ngồi xổm, cũng như đào và xúc đất.

Tất cả những người tham gia trong các nghiên cứu đều không có vấn đề sức khỏe lớn nào trong ít nhất 2 năm trước đó.

Hầu hết các nghiên cứu đến từ Mỹ, một số từ Anh, Úc và Nhật Bản.

Nghiên cứu dài nhất đã diễn ra trong 25 năm và quy mô của các nghiên cứu dao động trong khoảng 4.000 đến gần 480.000 người.

Tất cả các nghiên cứu cũng xem xét tác dụng của việc tập aerobic hoặc các loại hoạt động thể chất khác cũng như hoạt động tăng cường cơ bắp.

Kết quả đã phát hiện những người thực hiện 30-60 phút - ít nhất 30 phút - hoạt động tăng cường cơ bắp mỗi tuần, đã làm giảm nguy cơ tử vong lên đến 20% trong khoảng thời gian nghiên cứu.

Các chuyên gia của Đại học Tohoku cho biết nguy cơ tử vong do bệnh tim, tiểu đường và ung thư thậm chí còn lớn hơn.

Tuy nhiên, việc tập luyện này không giúp giảm nguy cơ một số loại ung thư gồm ruột, thận, bàng quang hoặc tuyến tụy.

Ngược lại, đối với các trường hợp bệnh tiểu đường, hoạt động tăng cường cơ bắp 60 phút mỗi tuần giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do căn bệnh này, theo Daily Mail.

Nhưng nghiên cứu cũng nhận thấy những lợi ích bắt đầu giảm dần sau thời điểm 60 phút.



Kết hợp tăng cường cơ bắp và tập luyện tim mạch cho hiệu quả cao nhất. Ảnh: Shutterstock

Kết hợp tăng cường cơ bắp và tập luyện tim mạch cho hiệu quả cao nhất

Các tác giả cũng nhấn mạnh lợi ích lớn nhất đạt được khi tăng cường cơ bắp kết hợp với 150 phút tập luyện tim mạch mỗi tuần.

Sự kết hợp này dẫn đến kết quả như sau:

Giảm 40% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân

Giảm 46% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch

Giảm 28% nguy cơ tử vong do ung thư, theo Daily Mail.

Kết quả đã được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao của Anh.

Tác giả chính, tiến sĩ Haruki Momma tuyên bố: “Sự kết hợp giữa tăng cường cơ bắp và các hoạt động hiếu khí có thể mang lại lợi ích lớn hơn trong việc giảm thiểu tử vong do mọi nguyên nhân, do bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong do ung thư”.

Tuy nhiên, tiến sĩ Momma nói thêm rằng dữ liệu hiện tại còn hạn chế và cần có các nghiên cứu sâu hơn để có kết quả chắc chắn, theo Daily Mail.