5 lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ đường dài

Không gì bằng lên kế hoạch cho một chuyến đi đến với Mẹ Thiên nhiên để đi bộ đường dài.

Với mỗi bước đi, mọi cơ bắp từ bắp chân đến trái tim của bạn đều được thử thách.

Kết hợp điều đó với cảm giác đường mòn dưới giày của bạn và âm thanh, mùi hương ngoài trời tuyệt vời, và bạn có kết quả hoàn hảo của một buổi tập luyện mang lại lợi ích về sức khỏe tinh thần và thể chất.

Courtney Grasso, huấn luyện viên (HLV) cá nhân được chứng nhận NASM tại 24 Hour Fitness ở Fort Collins, Colorado (Mỹ), chia sẻ về những lợi ích hàng đầu của đi bộ đường dài (hiking), theo Eat This, Not That!

1. Có thể xua tan trầm cảm và buồn bã



Đi bộ đường dài mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Nếu bạn đang cảm thấy chán nản, đi bộ đường dài có thể là một cách tuyệt vời để nâng cao tinh thần của bạn, theo một nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ).

Để đi đến phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia thành hai nhóm và chỉ định mỗi người một lộ trình đi bộ trong 90 phút.

Một nửa số người được chỉ định đi dạo trong thiên nhiên (về mặt kỹ thuật là đi bộ đường dài!), trong khi những người khác đi bộ ở đô thị.

So với những người đi bộ trong thành phố, những người tham gia di chuyển trong môi trường tự nhiên cho biết mức độ suy nghĩ lại thấp hơn, một kiểu suy nghĩ tiêu cực có thể dẫn đến các giai đoạn trầm cảm.

Họ cũng giảm hoạt động ở vỏ não dưới trán, một vùng não hoạt động mạnh khi bạn cảm thấy buồn.

2. Có thể giúp chống lại huyết áp cao

Chắc chắn, đi bộ đường dài ít làm cho tim đập mạnh hơn so với việc nâng tạ nặng hoặc chạy bộ, nhưng điều đó không có nghĩa là lợi ích mà nó mang lại cho bạn ít hơn.

Đi bộ đường dài, thậm chí chỉ một lần một tuần, có thể giúp giảm huyết áp cao, một yếu tố góp phần chính gây ra bệnh tim.

Để đi đến phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã có 24 người tham gia từ 65 tuổi trở lên hoàn thành một chuyến đi bộ đường dài trong khoảng thời gian 3 giờ.

Sau 9 tháng, những người tham gia bị tăng huyết áp không được điều trị đã hạ huyết áp tâm thu của họ. (Xin nhắc lại, huyết áp tâm thu đề cập đến "số trên cùng" và đo tổng lực do trái tim đang đập của bạn tác động lên thành động mạch).

Một nghiên cứu khác cho thấy những người tham gia đã cải thiện chỉ số huyết áp của họ chỉ sau 30 phút ở ngoài tự nhiên.

Mặc dù nghiên cứu này không kiểm tra nhiều dữ liệu, HLV Grasso nói rằng những phát hiện này rất có ý nghĩa.

HLV Grasso chỉ ra rằng: “Các nhà nghiên cứu đã biết từ lâu rằng những người dành thời gian trong không gian xanh có xu hướng giảm tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp. Kết hợp điều đó với thực tế là tập thể dục thường xuyên làm giảm độ cứng của mạch máu và giúp kiểm soát mức huyết áp, và rõ ràng là đi bộ đường dài có thể là một hình thức vận động mạnh mẽ như vậy", theo Eat This, Not That!

3. Có thể giúp cải thiện các mối quan hệ của bạn



Cả nhà cùng đi bộ đường dài. Ảnh: Shutterstock

Bạn đã biết đi bộ đường dài có thể giúp cơ bắp khỏe mạnh hơn, nhưng bạn có nhận ra rằng nó cũng có thể giúp tăng cường kết nối của bạn với những người thân yêu?

Bằng cách ghi lại và phân tích các cuộc trò chuyện mà các gia đình đã có trong các chuyến đi bộ đường dài trong rừng khác nhau, các nhà nghiên cứu Na Uy kết luận rằng đi bộ đường dài cung cấp một bầu không khí độc đáo cho các gia đình để vun đắp tình cảm, nâng cao sức khỏe tinh thần tập thể của họ.

HLV Grasso lưu ý, đi bộ đường dài cũng là một cách tuyệt vời để củng cố mối quan hệ xã hội.

"Ngày nay, hơn bao giờ hết, có rất nhiều yếu tố có thể khiến chúng ta cảm thấy mất kết nối với bạn bè và gia đình, cho dù đó là công việc, mạng xã hội, căng thẳng hoặc sự cô lập liên quan đến Covid-19… Khi bạn ở ngoài thiên nhiên đi bộ đường dài, bạn được rút "phích cắm" khỏi thế giới, điều này thực sự cho phép chúng ta ở bên nhau và giao tiếp không bị gián đoạn bởi mọi nhu cầu của cuộc sống", HLV Grasso cho biết.

4. Có thể giúp tăng cường mật độ xương của bạn

Nhiều lợi ích tương tự mà bạn nhận được từ việc đi bộ đều có ở đi bộ đường dài, bao gồm cả những tác động tích cực đến sức khỏe của xương.

HLV Grasso giải thích: Đi bộ đường dài vừa là hoạt động tốt cho tim mạch vừa là hoạt động chịu sức nặng của cơ thể. Các hoạt động này làm tăng mật độ của xương và ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương.

Hơn hết, đi bộ đường dài còn mang đến cho mọi người cơ hội duy nhất để nhận được lượng vitamin D hằng ngày, một chất dinh dưỡng mà nhiều người đang thiếu.

HLV Grasso giải thích: “Đôi khi nó được gọi là 'vitamin ánh nắng mặt trời' vì cơ thể chúng ta tạo ra vitamin D một cách tự nhiên khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Điều này rất quan trọng vì vitamin D giúp chúng ta hấp thụ canxi, một khoáng chất mà cơ thể bạn cần để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe".

5. Có thể ngăn chặn căng thẳng



Đi bộ đường dài là một cách giảm căng thẳng đặc biệt tuyệt vời vì bổ sung các điểm tham quan, âm thanh và mùi của thiên nhiên. Ảnh: Shutterstock

Nếu bạn đủ kiên định, hầu như bất kỳ hình thức tập thể dục thường xuyên nào, từ bơi lội, nâng tạ đến đi bộ đường dài đều cung cấp một lượng endorphin có lợi cho cơ thể và hoạt động như một liều thuốc giảm căng thẳng.

Theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ, loại bỏ căng thẳng không chỉ có lợi cho sức khỏe tinh thần của bạn mà còn có thể ngăn ngừa các vấn đề như căng thẳng mạn tính, rối loạn chuyển hóa (như tiểu đường và béo phì) và rối loạn miễn dịch.

Đi bộ đường dài là một cách giảm căng thẳng đặc biệt tuyệt vời vì bổ sung các điểm tham quan, âm thanh và mùi của thiên nhiên.

Một nghiên cứu năm 2020, kiểm tra những người tham gia sau khi họ đi bộ đường dài, cho thấy rằng việc hòa mình vào thiên nhiên cho phép não bộ "nghỉ ngơi và phục hồi", dẫn đến giảm cảm giác căng thẳng, theo Eat This, Not That!