Đau ngực bên phải cảnh báo điều gì với sức khỏe?

Khi bị đau ngực bên trái, nhiều người sẽ lo lắng đó là một cơn đau tim. Nhưng dường như ít người quan tâm đến cơn đau ngực bên phải. Triệu chứng này cũng cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe cần lưu ý.





Đau ngực trái là một trong những triệu chứng đặc trưng của đau tim, một trong những căn bệnh giết người nhiều nhất thế giới. Do đó, mọi người cần phải cảnh giác khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh tim, theo Healthline.





Đau ngực bên phải có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ đau cơ, viêm khớp sụn sườn đến các vấn đề về phổi. Ảnh: SHUTTERSTOCK



Trong khi đó, đau ngực bên phải do nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân này thường là đau cơ do gắng sức quá mức trong tập luyện, vận động. Ợ chua, trào ngược a xít dạ dày, viêm khớp sụn sườn hay hoảng sợ cũng có thể gây đau ngực phải.



Ngoài ra, đau ngực bên phải cũng có thể do một số nguyên nhân nguy hiểm. Viện tim mạch NJ (Mỹ) lưu ý những người mắc bệnh Zona, hay còn gọi là giời leo, có thể gây đau tức ngực ngay trước cả khi phát ban xuất hiện.



Đau ở ngực, trong đó có đau ngực phải, còn có thể do các nguyên nhân như xẹp phổi, tăng áp phổi hoặc thuyên tắc phổi. Nếu cơn đau phổi xảy đến đột ngột, đau nhói thì có thể do viêm màng phổi, theo Học viện Bác sĩ gia đình Mỹ.



Dù bị đau ngực bên phải hay trái thì khi mắc, người bệnh phải đến bệnh viện nếu cơn đau ngực xảy đến dữ dội, dai dẳng kèm với các triệu chứng như buồn nôn, đổ mồ hôi, chóng mặt hoặc khó thở. Tình trạng này đặc biệt khẩn cấp nếu cơn đau kéo dài hơn 5 phút và không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi, uống thuốc, theo Health Digest.



Các chuyên gia sức khỏe cũng khuyến cáo những người có bệnh tim hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh tim cần được chăm sóc ngay lập tức nếu có bất kỳ cơn đau ngực nào. Đây là biện pháp an toàn, giúp bác sĩ có thể kịp thời cứu chữa nếu không may đó là một cơn đau tim thật.

