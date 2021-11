Những thực phẩm tốt cho não bộ sau tuổi 50

Thực phẩm đóng vai trò quan trọng để duy trì chức năng của cơ thể, đặc biệt là trí não. Eat This Not That chỉ ra 5 thực phẩm giúp bạn duy trì trí não minh mẫn, khỏe mạnh sau tuổi 50.

Thực phẩm tốt cho sức khỏe não bộ. Đồ hoạ: Ngọc Ánh

Quả óc chó

Hạt óc chó có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như polyphenols, tocopherols, và axit béo không bão hòa đa, giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung.

Bạn có thể thêm hạt óc chó vào salad, ngũ cốc, sữa chua hoặc ăn vặt trong các bữa phụ.

Nước ép lựu

Lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong nước ép lựu giúp bảo vệ trí não và cơ thể khỏi sự lão hóa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thức uống này giúp tăng cường trí nhớ và phòng tránh bệnh Alzeheimer ở người già.

Trứng

Ăn 2 quả trứng giúp cung cấp hơn một nửa lượng chất choline mà hầu hết người trưởng thành cần.

Các chuyên gia khuyên rằng để có sức khỏe trí não tốt, nên kết hợp trứng trong các bữa ăn hàng ngày bằng cách xào, luộc chín, tráng và làm bánh.

Cá hồi

Cá hồi rất giàu Omega 3 - chất chiếm tỉ lệ cao trong chất xám và tạo ra độ nhạy của các nơ-ron thần kinh. Ăn cá hồi đúng cách giúp tăng lượng chất xám trong não bộ, nơi chứa hầu hết các tế bào thần kinh, giúp kiểm soát trí nhớ, cảm xúc và việc đưa ra các quyết định.

Cam

Một quả cam cỡ vừa cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể trong một ngày, giúp giảm các tác động của tuổi tác và ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Có thể ăn cam cùng với sữa chua hoặc ngũ cốc, socola hoặc làm lạnh cho món tráng miệng sau các bữa ăn chính.