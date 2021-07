Đi bộ 40 phút mỗi tuần và lợi ích tuyệt vời cho người trên 60 tuổi

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, đi bộ 40 phút mỗi ngày ở nhóm người hơn 60 tuổi có thể làm mới chất trắng trong não, giúp cải thiện được chức năng nhận thức và ghi nhớ.

Một nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Colorado (bang Colorado, Mỹ) mới đây đã chỉ ra rằng, việc vận động vật lý một cách hợp lý có thể giúp những người trên 60 tuổi tái tạo chất trắng - thứ có tác dụng liên kết các phần của não bộ với cột sống và dây thần kinh.

Theo đó, nghiên cứu đã tìm ra rằng chỉ bằng việc đi bộ 40 phút mỗi ngày và lặp lại 3 lần một tuần có thể kích thích quá trình tạo ra chất trắng, giúp cho những người cao tuổi giữ được sự minh mẫn.



Những người trên 60 tuổi có thể lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ. Ảnh: AFP

Cụ thể hơn, nhóm nghiên cứu đã thí nghiệm trên một nhóm 247 người tình nguyện có độ tuổi từ 60-80 tuổi và có thể vận động bình thường. Những người ngày sau đó được phân thành các nhóm nhỏ hơn, nhóm đầu tiên được hướng dẫn thực hiện các bài tập căng cơ và các bài tập hơi nặng hơn so với 2 nhóm còn lại. Nhóm thứ hai làm việc đơn giản hơn, chỉ cần đi bộ đều đặn 40 phút ba lần mỗi tuần. Nhóm cuối cùng được chỉ định tham dự các buổi học khiêu vũ ba lần một tuần, đây cũng là hoạt động đòi hỏi nhiều thể chất và tinh thần nhất.

Sau 6 tháng, cả 3 nhóm người tình nguyện này được quét não bộ một lần nữa để đối chiếu với kết quả của chính họ trước khi tham gia thí nghiệm. Kết quả cho thấy, những người ở nhóm thứ hai và thứ ba cho thấy một cơ thể khỏe mạnh và đầu óc minh mẫn hơn hẳn. Sự tiến triển này là do chất trắng của họ dường như đã được tái tạo lại.

Sau khi kiểm tra bằng máy móc, nhóm thứ hai và ba trải qua các bài kiểm tra về khả năng ghi nhớ và tư duy, kết quả cho thấy, nhóm người đi bộ 40 phút ba lần mỗi tuần đạt điểm cao nhất.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhóm người học khiêu vũ thể hiện không tốt bằng là do họ được đặt trong môi trường phải nghe theo sự chỉ dẫn của các HLV, chứ không tự do như đi bộ. Riêng nhóm thứ nhất, các bài tập căng và giãn cơ dường như khiến chất trắng co lại, kết quả kiểm tra trí não cũng kém hơn.

Theo Tiến sĩ Agnieszka Burzynska – đồng tác giả của cuộc nghiên cứu, hiện vẫn không có nhiều thí nghiệm về chất trắng được tiến hành. Chất trắng thường là chủ đề của phần lớn các nghiên cứu được thực hiện trên não, do đó, nhiều người còn cho rằng chất trắng là chất thụ động, không có nhiều tác dụng. Ngoài ra, nghiên cứu này hiện cũng chưa đưa ra được kết quả chắc chắn rằng việc đi bộ có tác dụng với nhóm tuổi trẻ hơn hay không, nhưng khuyến khích mọi người nên duy trì việc tập luyện thể dục hợp lý để duy trì sức khỏe.

VIỆT DŨNG (THEO DAILY MAIL/LĐO)