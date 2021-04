Can thiệp cấp cứu đột quỵ trong 30 phút

Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E, thuộc Bộ Y tế, đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA và Đơn vị đột quỵ can thiệp tim mạch, mạch máu cấp cứu.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Đây là hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại với nhiều tính năng giúp bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của bệnh nhân và phục vụ công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật điều trị cho các bệnh viện vệ tinh.

GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết đây là hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại, có độ phân giải hình ảnh cao gấp 4 lần so với máy thông thường. Ưu điểm vượt trội của hệ thống này là tối ưu liều chiếu tia xạ, tăng mức an toàn bức xạ với bác sĩ và bệnh nhân mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh chụp mạch. Hệ thống này cũng được tích hợp đầy đủ các phần mềm phục vụ cho các trường hợp can thiệp tim mạch phức tạp; hỗ trợ cho các thủ thuật can thiệp mạch như: phần mềm tối ưu cho thay van động mạch chủ qua da, phần mềm hỗ trợ can thiệp động mạch não 4D và can thiệp động mạch vành.

Bệnh viện E hiện là một trong số ít cơ sở y tế tại Hà Nội đạt quy trình tối ưu cấp cứu bệnh nhân đột quỵ, nhồi máu cơ tim: Từ khi vào viện đến khi được can thiệp thành công có thể chỉ trong vòng 30 phút, giúp nhiều bệnh nhân được cứu sống.

Theo Nam Sơn (TNO)