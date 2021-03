Chuyên gia nói về 6 sai lầm cần tránh khi đi bộ thể dục

Đi bộ thì quá dễ dàng, chỉ cần mang đôi giày vào và đi. Nhưng nếu bạn đi bộ như một cách tập thể dục thì hãy xem các chuyên gia nói gì để tối đa hóa lợi ích của việc đi bộ thể dục.



Cần đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để tăng cường sức khỏe tim mạch?

Nếu bạn thực sự muốn khỏe mạnh và sống lâu hơn, hãy đi bộ ngoài trời, đắm mình vào thiên nhiên - Ảnh: Shutterstock



Dưới đây là một số lỗi phổ biến bạn không nên mắc phải khi đi bộ thể dục, theo Eat This, Not That!



1. Bạn không đi bộ ngoài trời



Điều đầu tiên cần nói rõ là: Đi bộ trên máy chạy bộ tốt hơn là không đi bộ chút nào. Nhưng nếu bạn muốn tối đa hóa tối đa lợi ích sức khỏe của việc đi bộ, một báo cáo mới được xuất bản bởi The Wall Street Journal chỉ ra rằng bạn nên tập trung vào thời gian đi bộ ngoài trời hơn là khoảng cách hoặc số bước đã đi. Điều này sẽ giúp bạn đắm mình vào những lợi ích từ thiên nhiên, theo Eat This, Not That!



Báo cáo ghi nhận một nghiên cứu về 20.000 người tham gia được công bố trên tạp chí Scientific Reports, cho thấy rằng mọi người "có nhiều khả năng báo cáo tình trạng sức khỏe và hạnh phúc tốt hơn đáng kể khi họ dành 120 phút trở lên trong tự nhiên mỗi tuần. Sự rung cảm tốt lên đến đỉnh điểm từ 200 đến 300 phút một tuần. Bất cứ điều gì ít hơn hai giờ cũng không tạo ra sự khác biệt".



Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn khỏe mạnh và sống lâu hơn, hãy đi bộ ngoài trời, đắm mình vào thiên nhiên.



2. Bạn mang sai giày



Mặc quần áo, mang giày đi dạo khác với mặc quần áo, mang giày để chạy bộ và tất cả bắt đầu từ đôi giày của bạn. Giày chạy bộ ngày nay được thiết kế để cứng hơn và có độ đàn hồi cao hơn, và những thiết kế đó không lý tưởng để dành cho đi bộ.



Michele Stanten, tác giả của cuốn sách Walk Off Weight: Burn More Fat With This Proven Program, giải thích với Real Simple, bạn nên dùng giày đi bộ, nó nhẹ hơn, linh hoạt hơn để đi bộ. Ngoài ra, bạn nên mặc quần áo màu sáng hơn với công nghệ thấm mồ hôi và không quá chật, cần thoải mái một chút.



3. Bạn đang mang tạ tay





Đừng mang tạ tay khi đi bộ - Ảnh: Shutterstock



Chúng ta từng thấy những người đi bộ tốc độ trong công viên đang “bơm” cánh tay của họ bằng cách cầm tạ trong tay. Đừng làm điều này.



"Những quả tạ nặng 2,5 pound (khoảng 1,13 kg) không đủ để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa về sức mạnh. Tuy nhiên, chúng đủ nặng để làm tăng nguy cơ chấn thương vai", tiến sĩ Michele Olson, giáo sư khoa học thể dục tại Đại học Auburn ở Montgomery, Alabama (Mỹ), giải thích với Real Simple.



4. Bạn không thay đổi địa hình



Để tối đa hóa lợi ích của việc đi bộ, bạn nên thay đổi địa hình. Điều đó có nghĩa là khi thì đi bộ lên đồi, lúc thì đi đường bằng, và có thể đi ở những địa hình đòi hỏi sự thăng bằng và nỗ lực nhiều hơn.



Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh học Thực nghiệm cho thấy rằng bạn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn khi đi bộ trên "địa hình không bằng phẳng" và nó "làm tăng 28 đến 62% hoạt động tích cực của đầu gối và hông".



5. Bạn đang đi một tuyến đường mỗi ngày



Việc thay đổi lộ trình giúp bạn cảm thấy thú vị và thử thách hơn-Ảnh minh họa: Shutterstock





Nên thay đổi lộ trình đi bộ của bạn một hoặc hai lần mỗi tuần. Điều này giúp việc đi bộ thể dục của bạn trở nên thú vị và thử thách hơn, các chuyên gia sức khỏe tại Liên minh Ung thư ruột kết khuyên.

6. Bạn đang đi với bước chân quá dài



Điều quan trọng là bạn phải cố gắng đi bộ nhanh hơn để tăng nhịp tim, nhưng cũng không nên bắt đầu đi những bước chân quá dài. Theo Christopher John Lundstrom, tiến sĩ, giám đốc khoa học thể dục thể thao tại Trường Kinesiology của Đại học Minnesota (Mỹ), bạn nên bước những bước chân ngắn hơn.



Bước quá dài sẽ kém ổn định hơn, bạn sẽ cảm thấy hơi mất thăng bằng và khi bạn đặt chân về phía trước, về cơ bản bạn đang nhấn phanh mỗi khi tiếp đất. Nếu cứ bước quá dài, theo thời gian có thể dẫn đến chấn thương như đau nhức các cơ quanh xương ống chân, ông Lundstrom nói, theo Eat This, Not That!



Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)