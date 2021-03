Bỏ ngay 6 thói quen tập luyện này nếu bạn muốn giảm cân

Tuân theo một kế hoạch ăn kiêng và nhất quán trong thói quen tập luyện hằng ngày của bạn chắc chắn là một cách tuyệt vời để giảm cân.



Bạn phải cho cơ thể và bản thân một thời gian để nghỉ ngơi. Việc nghỉ ngơi, thư giãn sẽ giúp trẻ hóa cơ thể của bạn và cũng giúp bạn sẵn sàng cho cấp độ tập luyện tiếp theo. Ảnh: Shutterstock



Tuy nhiên, có những thói quen bạn cần phải tránh nếu muốn giảm cân. Dưới đây là những thói quen không tốt mà nhiều người muốn giảm cân hay mắc phải, theo Times of India.



1. Tập luyện nặng ngay từ đầu



Nếu bạn đang muốn giảm cân và định sử dụng các bài tập thể dục, thì bạn phải bắt đầu với các bài tập đơn giản nhưng hiệu quả. Lựa chọn tập luyện nặng và cường độ cao ngay từ đầu sẽ chỉ khiến bạn kiệt sức và gây thêm đau nhức. Điều này sẽ phá vỡ sự nhất quán của bạn.



2. Chọn bài tập mà bạn không yêu thích



Những người khác nhau sử dụng các hình thức tập luyện khác nhau. Trong khi bạn có vô số lựa chọn tập luyện, bạn nên chọn một trong những cách bạn yêu thích.



Cho dù đó là các bài tập tim mạch đơn giản hay một số bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) nghiêm ngặt, hãy chọn những bài tập mà bạn cảm thấy thoải mái và yêu thích.



3. Làm việc và ăn vặt cùng một lúc



Tập thể dục thường xuyên và ăn uống không lành mạnh không bao giờ đi đôi với nhau.



Nếu bạn quyết tâm giảm cân và đã chọn một số chế độ tập luyện nhất định, thì việc thưởng thức những thực phẩm không tốt cho sức khỏe và chứa nhiều chất béo sẽ phá hoại quá trình giảm cân của bạn.



4. Tham gia tất cả cùng một lúc



Mặc dù sự quyết tâm và việc dốc sức với mục tiêu giảm cân của bạn là rất tốt, nhưng thực hiện tất cả cùng một lúc có thể là điều không thể.



Bạn có thể bị choáng ngợp trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy bắt đầu từ từ và lập kế hoạch cho thói quen của bạn một cách hiệu quả.



5. Không nghỉ ngơi



Ban đầu, do những chuyển động đột ngột trong cơ thể, cơ thể bạn có thể cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi mọi lúc.



Đó là lý do tại sao bạn phải cho cơ thể và bản thân một thời gian để nghỉ ngơi. Việc nghỉ ngơi, thư giãn sẽ giúp trẻ hóa cơ thể của bạn và cũng giúp bạn sẵn sàng cho cấp độ tập luyện tiếp theo.



6. Uống nước tăng lực có nhiều đường và calo



Một điều bạn phải nhớ là hãy cung cấp nước cho cơ thể bằng việc uống nước thay vì uống nước tăng lực và sinh tố có hàm lượng đường và calo cao. Uống nước tăng lực có nhiều đường và calo sẽ khiến bạn khó đạt được mục tiêu giảm cân, theo Times of India.



