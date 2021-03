Ăn vặt 7 món ngon này, không lo có hại mà còn tốt cho tim

Nói đến ăn vặt, mọi người thường liên tưởng đến những thứ kém lành mạnh như bánh kẹo hoặc nước ngọt đầy đường, hoặc khoai tây chiên nhiều chất béo và calo.



Xay 1 củ dền tươi nhỏ với 1/2 tách sữa tươi không đường và một chút bột quế



Nhưng có những thứ chẳng những không có hại mà còn thực sự tốt cho tim.



Về thực phẩm tốt cho tim, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Kelly Jones cho biết: “Thực phẩm thực vật thô cung cấp hàng nghìn dưỡng chất thực vật giúp bảo vệ tế bào mạch máu khỏi bị hư hại do quá trình ô xy hóa gây ra. Nó còn cung cấp chất xơ, và chất xơ hòa tan làm giảm cholesterol trong máu, tốt cho tim mạch, theo Menhealth.com.



Ngoài ra, thực vật và cá cung cấp chất béo không bão hòa đơn hỗ trợ tim, omega-3 và các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin E và D và nhiều loại rau cung cấp nitrat trong chế độ ăn, giúp cải thiện huyết áp.



Sau đây là những món ăn vặt nằm trong số thực phẩm tốt cho tim kể trên, theo Menhealth.com.



1. Sữa củ dền



Củ dền là nguồn cung cấp nitrat hàng đầu, giúp chuyển đổi thành oxit nitric trong cơ thể.



Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điều này có thể giúp giảm huyết áp, vì oxit nitric làm giãn mạch máu và do đó làm giảm căng thẳng cho tim.

Hơn hết, củ dền rất giàu kali, khoáng chất điều chỉnh cân bằng chất lỏng với natri.



Cách pha: Xay 1 củ dền tươi nhỏ với 1/2 tách sữa tươi không đường và một chút bột quế.



2. Hạt dẻ cười



Hạt dẻ cười là món ăn vặt tiện lợi cho sức khỏe tim mạch. Gần 90% chất béo trong hạt dẻ cười là loại không bão hòa đơn và không bão hòa đa tốt hơn cho sức khỏe.



Hơn nữa, mỗi khẩu phần cung cấp 6 gram protein thực vật và 3 gram chất xơ, cho bộ ba chất dinh dưỡng có thể giúp no lâu hơn, theo Menhealth.com.



3. Khô cá hồi



Nếu bạn thích cá hồi, hãy thử những miếng khô cá hồi.



Cá hồi là một trong những nguồn cung cấp omega-3 EPA tốt nhất và cũng cung cấp vitamin D - hỗ trợ quá trình miễn dịch và chống ô xy hóa trong cơ thể.



4. Sô cô la đen



Các polyphenol chống viêm có thể bảo vệ các tế bào lót mạch máu, có lợi cho chức năng tim mạch tổng thể và có thể tăng cường hoạt động của oxit nitric, giúp giãn nở mạch máu, có lợi cho huyết áp.



Quả mọng rất giàu chất xơ và một nguồn chất chống ô xy hóa mạnh, có thể hỗ trợ tim - ẢNH: SHUTTERSTOCK





5. Đậu Hà Lan rang



Các nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích về tim mạch của việc thường xuyên ăn đậu Hà Lan và các loại đậu.



6. Quả mọng và sữa chua



Quả mọng rất giàu chất xơ và một nguồn chất chống ô xy hóa mạnh, có thể hỗ trợ tim. Nghiên cứu cho thấy ăn thường xuyên làm giảm cholesterol xấu và giảm mức huyết áp cũng như kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.



7. Quả cherry



Giống như các loại thực phẩm có màu đậm khác, cherry rất giàu polyphenol anthocyanins - có đặc tính chống viêm.



Có thể cho cherry vào sinh tố sữa chua, theo Menhealth.com.



