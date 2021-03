Ăn 10 thứ này, coi chừng bạn sẽ già 'không phanh'

Một số đồ ăn vặt yêu thích như sinh tố và trái cây sấy khô, thực sự có thể gây hại cho làn da và khiến chúng ta già đi nhanh hơn.





Hạn chế nấu ăn với dầu thực vật ở nhiệt độ cao có thể mang lại làn da trẻ trung hơn-Ảnh minh họa: Shutterstock



Thủ phạm là do một số thành phần tiềm ẩn bên trong như đường, natri và sulfat có thể tác động tiêu cực đến cơ thể, bằng cách làm mất nước hoặc làm suy yếu collagen của da.



Bright Side đã đưa ra một danh sách tất cả các loại thực phẩm nên tránh để giúp bạn trẻ lâu.



1. Sinh tố trái cây



Sinh tố trái cây thường chứa nhiều đường! Tiêu thụ quá nhiều đường sẽ ảnh hưởng đến collagen và cấu trúc da. Collagen rất cần để bảo vệ làn da và giữ cho da đàn hồi và tươi trẻ.



Uống quá nhiều sinh tố theo thời gian có thể khiến làn da trông cứng hơn, kém mềm mại và tươi trẻ, tất cả là do đường trái cây, theo Bright Side.



2. Nước tăng lực



Nước tăng lực thực sự có thể gây hại cho làn da. Nguyên nhân là do chúng chứa nhiều đường và caffeine - không tốt cho làn da.



Lượng đường cao có thể ảnh hưởng đến collagen, trong khi caffeine sẽ làm cho làn da mất nước. Điều này khiến da dễ bị tổn thương và xuất hiện nếp nhăn.



3. Đồ chiên rán



Chúng không chỉ không tốt cho sức khỏe mà còn khiến chúng ta già đi trông thấy. Nguyên nhân là do thực phẩm được chiên ngập dầu làm tăng các hợp chất gây viêm trong cơ thể.



Các hợp chất gây viêm này gây kích ứng cơ thể và có thể làm viêm da, khiến da dễ bị tổn thương hơn bởi tác hại của ánh nắng mặt trời, có thể khiến da nhăn nheo, theo Bright Side.





Sữa chua hương trái cây không tốt như sữa chua không đường - ẢNH: SHUTTERSTOCK



4. Dầu thực vật



Dầu thực vật khi đun nóng ở nhiệt độ cao, sẽ tạo ra chất béo chuyển hóa - có tác hại gây viêm, làm cho làn da yếu đi, không thể tự bảo vệ trước tác hại của tia UV. Từ đó dẫn đến hình thành nếp nhăn và các đốm đồi mồi.

Hạn chế nấu ăn với dầu thực vật ở nhiệt độ cao có thể mang lại làn da trẻ trung hơn.



5. Trái cây sấy khô



Những món ăn vặt ngon miệng này có thể khiến làn da trông già hơn vì chúng chứa đầy sunfat.





Sulfat được sử dụng để bảo quản trái cây - đồng thời cũng làm tăng mức độ các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do này tấn công collagen, làm hỏng các tế bào, ADN và protein, dẫn đến lão hóa sớm với nhiều nếp nhăn, theo Bright Side.



6. Bánh gạo



Bánh gạo có chỉ số đường huyết cao, nghĩa là chúng thực sự chứa nhiều đường hơn mọi người vẫn nghĩ. Quá nhiều đường trong cơ thể làm giảm collagen và có thể làm tăng các dấu hiệu lão hóa.



7. Bơ thực vật



Bơ thực vật chứa chất béo không bão hòa đa có hại. Ăn quá nhiều bơ thực vật có thể gây hại cho làn da vì những chất béo này khiến da bị khô và trông nhăn nheo hơn.



Tuy nhiên, có thể ăn một chút loại bơ thực vật chứa ít chất béo bão hòa và không chứa chất béo chuyển hóa.



8. Carb chế biến



Carb đã qua chế biến, như mì, gạo và bánh mì có thể ảnh hưởng lớn đến lượng đường trong cơ thể. Từ đó có thể gây hại cho da vì chúng có thể làm hỏng collagen trong da, khiến cho làn da không còn độ đàn hồi, đồng thời sạm và nhăn nheo hơn, theo Bright Side.



9. Chất làm ngọt nhân tạo



Chất làm ngọt nhân tạo thực sự chứa rất nhiều fructose. Loại đường này tạo ra các chất gây tổn thương tế bào và viêm nhiễm. Tất cả đều gây ra nhiều nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác trên da, như các đốm đồi mồi.



10. Sữa chua có hương vị



Sữa chua hương trái cây không tốt như sữa chua không đường. Bởi vì chúng chứa lượng lớn đường ẩn bên trong.



Đường bám vào và phá vỡ các a xít amin trong collagen và elastin. Sự tổn thương này có thể khiến làn da trông nhăn nheo và chảy xệ gây lão hóa sớm, theo Bright Side.



Theo THIÊN LAN (TNO)