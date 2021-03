5 lý do khiến bạn bị đau lưng khi đi bộ

Đi bộ là hoạt động thường ngày của mọi người. Chỉ cần đi bộ và tận hưởng môi trường xung quanh 15 phút mỗi ngày cũng có thể làm nên điều kỳ diệu và có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách.



Đi bộ: Có đúng 10.000 bước mỗi ngày là tốt nhất?

Ảnh: Shutterstock





Nhưng đi bộ ở một số người có thể dẫn đến đau lưng dưới hoặc có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng đối với những người đã bị đau lưng dưới.

Dưới đây là một số lý do phổ biến tại sao đi bộ có thể dẫn đến đau lưng dưới, theo Times of India.



1. Mệt mỏi cơ



Vấn đề đau thắt lưng khi đi bộ thường gặp ở những người béo phì và thừa cân. Điều này là do sự phân bố của chất béo. Phần giữa và phần dưới của họ gánh phần lớn trọng lượng cơ thể và phần lưng dưới của họ phải chịu mọi áp lực khi đi bộ. Do áp lực quá lớn, các cơ phải làm việc quá sức và cảm thấy đau.



Những người béo phì có thể gặp phải trường hợp tương tự sau khi đứng lâu.



2. Căng thẳng hoặc bong gân



Đi bộ trong tư thế không đúng cũng có thể góp phần làm đau lưng -Ảnh minh họa: Shutterstock







Rách dây chằng hoặc căng cơ quá mức cũng có thể dẫn đến đau. Cử động bất thường thường làm rách dây chằng nối hai hoặc nhiều xương tại một khớp, làm căng hoặc bong gân hoặc cơ. Vặn và ngã là những lý do phổ biến nhất gây bong gân và căng cơ, theo Times of India.



Cơn đau do bong gân và căng cơ cũng kèm theo sưng, bầm tím, chuột rút, co thắt và khó cử động.



3. Co thắt cơ



Co thắt cơ khác với căng cơ hoặc bong gân. Nó cũng là do cử động đột ngột hoặc co giật ở một hoặc nhiều cơ, nhưng nó không nghiêm trọng lắm. Chuyển động không tự chủ làm tăng áp lực lên cột sống và cơ lưng dưới của bạn có thể bị thắt lại, dẫn đến đau. Co thắt cơ thuờng không kéo dài và sẽ biến mất khi chườm nóng.



4. Sai tư thế



Đi bộ là hoạt động cơ bản nhất của mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng cũng giống như bất kỳ hoạt động khác, có một hình thức đi bộ hoàn hảo. Đi bộ trong tư thế không đúng cũng có thể góp phần làm đau lưng.



Cúi gập người về phía trước, tư thế sai và các thói quen lối sống khác như căng thẳng, cơ bắp yếu, căng cơ, đi giày cao gót và ngồi không đúng tư thế tại nơi làm việc là một số lý do khác dẫn đến đau lưng dưới.



5. Lordosis (tật ưỡn cột sống)



Tật ưỡn cột sống (Lordosis), cũng được gọi là chứng võng lưng ngựa, là cột sống của người bệnh phải cong vào bên trong đáng kể ở lưng dưới.



Nguyên nhân chủ yếu là do loãng xương, béo phì và chấn thương cột sống. Tình trạng này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tư thế không đúng của bạn và có thể dẫn đến đau khi đi bộ, theo Times of India.

Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)