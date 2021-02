Tin vui bất ngờ cho những người thích uống trà xanh

Các nhà sinh vật học có một số tin tốt cho những người yêu thích trà: Một hợp chất trong trà xanh có thể giúp cơ thể bạn ngăn chặn các khối u ung thư và sửa chữa các DNA bị hư hỏng.



Những vitamin sẵn có tốt cho da

5 dấu hiệu không ngờ của ung thư, nhiều người thường bỏ sót!

Một hợp chất trong trà xanh có thể giúp cơ thể bạn ngăn chặn các khối u ung thư và sửa chữa các DNA bị hư hỏng - Ảnh: Shutterstock





Mặc dù không có cách nào chắc chắn để chống lại ung thư, và chắc chắn không có thay đổi hành vi nào sẽ đảm bảo cho bạn một cuộc sống không có khối u, nhưng vẫn có một số cách bạn có thể giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh ung thư, theo Eat This, Not That!



Một số cách này được nhiều người biết đến, bao gồm bôi kem chống nắng và bỏ thuốc lá. Những cách khác có thể gây bất ngờ hơn, chẳng hạn như vận động, thậm chí là cắt bớt sơn móng tay…



Bây giờ, các nhà nghiên cứu đang nói rằng bạn cũng nên cân nhắc uống nhiều trà xanh hơn.





Trà xanh - Ảnh: Shuttrerstock





Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communications đã phát hiện ra rằng epigallocatechin gallate (EGCG), một hợp chất trong trà xanh, có thể ức chế các quá trình vô hiệu hóa p53, một loại protein ngăn chặn khối u, sửa chữa DNA.



Nói cách khác, EGCG có thể giúp hệ thống điều tiết của cơ thể bạn thực hiện những gì cần làm để chống lại bệnh ung thư.



Tiến sĩ Michael Donaldson, Giám đốc Nghiên cứu của Hallelujah Acres, nói với Eat This, Not That! như trên trong một cuộc phỏng vấn.



Ông Donaldson chỉ rõ rằng nghiên cứu "tự nó sẽ không thúc giục tôi bắt đầu uống trà xanh hoặc dùng thực phẩm bổ sung có chứa EGCG". Tuy nhiên, kết hợp với các nghiên cứu khác đã xem xét tác dụng của trà xanh trong việc chống lại ung thư và các bệnh khác, ông Donaldson kết luận, "bao gồm trà xanh vào chế độ sức khỏe của bạn là một ý tưởng tuyệt vời", theo Eat This, Not That!



Ông Donaldson chỉ ra các nghiên cứu khác nhau phát hiện khả năng của trà xanh trong việc bảo vệ người uống chống lại ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú, cũng như các nghiên cứu cho thấy đồ uống này có thể làm giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.



Và nghiên cứu cụ thể này cho thấy cái nhìn sâu sắc có giá trị về lợi ích sức khỏe to lớn của trà xanh đối với cơ thể như thế nào.



Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)