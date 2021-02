Tập thể dục buổi nào là tốt nhất cho bạn?

Một nghiên cứu mới đã làm sáng tỏ thời điểm tốt nhất trong ngày để bạn tập thể dục nhằm tối đa hóa phản ứng sinh lý vốn có của cơ thể và phát triển sự trao đổi chất lành mạnh hơn.

Tập thể dục buổi chiều có tác dụng lớn hơn. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tập thể dục buổi chiều có tác dụng lớn hơn

Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 12.2020 trên tạp chí Physiological Reports, "luyện tập thể dục vào buổi chiều dẫn đến sự thích nghi trao đổi chất rõ rệt hơn so với luyện tập vào buổi sáng ở những người bị tổn thương về mặt trao đổi chất hoặc mắc bệnh tiểu đường loại 2", theo Eat This, Not That!

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu kết luận, "tập thể dục buổi chiều mang lại nhiều lợi ích sâu sắc hơn trong việc cải thiện khả năng tập thể dục và giảm hàm lượng chất béo trong cơ thể".

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Maastricht ở Hà Lan. Các nhà khoa học đã tìm cách thiết lập mối liên hệ giữa tập thể dục và bệnh tiểu đường, cũng như thời gian tập thể dục đó.

Cuối cùng, sau khi so sánh tác động của tập thể dục đối với những người đàn ông tập thể dục vào buổi sáng (8 giờ đến 10 giờ sáng) đến buổi chiều (3 giờ đến 6 giờ chiều), các nhà nghiên cứu kết luận rằng bài tập thể dục buổi chiều có tác dụng lớn hơn.

Nên thường xuyên tập thể dục. SHUTTERSTOCK

Mặc dù các nhà nghiên cứu lưu ý rằng họ không thể nói lý do tại sao lại như vậy, nhưng tác giả chính của nghiên cứu có ít nhất một giả thuyết.

Ông nói với The New York Times rằng tập thể dục buổi chiều giúp những người tham gia "trao đổi chất nhanh hơn (với bữa ăn cuối cùng) của họ" trước buổi tối, dẫn đến tác động phân tầng đến giấc ngủ và sức khỏe tổng thể của họ.

Vì sao hầu hết kỷ lục Olympic được xác lập vào chiều tối?

Dù lý do là gì, kết luận này cũng phù hợp với những gì mà nhiều nhà sinh vật học hàng đầu, những người đã kiểm tra mối liên hệ giữa tập thể dục và đồng hồ 24 giờ của cơ thể - hoặc nhịp sinh học của bạn, thứ ảnh hưởng đến vô số quá trình sinh lý của bạn, từ giấc ngủ, hormone đến sự trao đổi chất của bạn - từ lâu đã được biết đến.

Tiến sĩ, bác sĩ Charles A. Czeisler, Trưởng khoa Y học Giấc ngủ tại Bệnh viện Brigham và Phụ nữ thuộc Trường Y Harvard (Mỹ), từng giải thích rằng "có một nhịp sinh học đối với thành tích thể thao". Theo Czeisler, người từng làm bác sĩ về giấc ngủ cho nhiều đội thể thao chuyên nghiệp (Boston Celtics gọi anh ta là "Doctor Z") - và người từng giúp Mick Jagger của ban nhạc Rolling Stones duy trì một lịch trình nghiêm ngặt trong khi di chuyển qua các múi giờ trong ban nhạc các chuyến tham quan thế giới - cửa sổ của cơ thể để đạt được hiệu suất cao nhất (khi những thứ như tập trung, sức mạnh, tính linh hoạt và thời gian phản ứng đều được nâng cao) xảy ra vào cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối.

Ông Czeisler nói: “Đây là lúc cơ thể phát ra động lực mạnh nhất để tỉnh táo”. (Ngược lại, cơ thể bạn phát ra động lực mạnh nhất để đi vào giấc ngủ trong những giờ ngay trước khi bạn thức dậy - điều này giải thích tại sao nhiều người có một đêm mất ngủ vẫn cố gắng ngủ được vài phút ngay trước khi đồng hồ báo thức kêu).

Để minh họa cho quan điểm của mình, ông Czeisler đã quan sát thấy rằng hầu hết các kỷ lục Olympic được xác lập khi các sự kiện được tổ chức vào cuối giờ chiều hoặc buổi tối. Ông Czeisler tin rằng hiệu suất tối đa của cơ thể tăng lên trong những giờ này là do sự tiến hóa của con người.

Theo nghiên cứu khoa học mới nhất, đây không chỉ là thời điểm tốt nhất để giành huy chương vàng, mà cũng là thời điểm tốt nhất để bạn tăng cường trao đổi chất và giảm cân.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một buổi tập luyện tuyệt vời để thử vào các giờ buổi chiều, hãy biết rằng một buổi tập này giúp giảm 29% mỡ thừa, nghiên cứu mới cho biết, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)