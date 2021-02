Nga lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 ở người

7 công nhân ở một trang trại gia cầm ở miền Nam nước Nga đã bị nhiễm virus H5N8 khi dịch bùng phát tại trang trại này hồi tháng 12 năm ngoái.



Ngày 20/2, Nga thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N8 ở người và đã thông báo điều này với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).



Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24, bà Anna Popova - người đứng đầu cơ quan giám sát y tế Nga Rospotrebnadzor - cho biết 7 công nhân ở một trang trại gia cầm ở miền Nam nước Nga đã bị nhiễm virus H5N8 khi dịch bùng phát tại trang trại này hồi tháng 12 năm ngoái.



Bà Popova nêu rõ những người này hiện giờ cảm thấy khỏe và cho tới nay không có dấu hiệu virus này lây nhiễm từ người sang người.



Virus cúm H5N8 có khả năng lây nhiễm cao và gây chết hàng loạt ở các loài gia cầm, song từ trước đến nay chưa từng có thông tin về việc virus này lây sang người.



Bà Popova nhấn mạnh Nga đã thông báo trường hợp này với WHO vài ngày trước sau khi chắc chắn về thông tin lây nhiễm trên. WHO chưa đưa ra bình luận về thông tin này.



Một chủng cúm gia cầm khác là H5N1 được biết đến có khả năng lây sang người.



