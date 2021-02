5 dấu hiệu không ngờ của ung thư, nhiều người thường bỏ sót!

Ung thư phổ biến hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, cứ 2 người thì có 1 người - sẽ có lúc nào đó bị ung thư trong cuộc đời của mình, theo Express.





Một số loại ung thư có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng kỳ lạ đến không ngờ, không hề “gióng lên hồi chuông cảnh báo”- Ảnh minh họa: Shutterstock



Ung thư là do các tế bào phát triển và sinh sản không kiểm soát trong cơ thể.



Những tế bào này có thể bắt đầu ở một phần của cơ thể, trước khi lan ra nơi khác.



Các loại ung thư phổ biến nhất gồm ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột.



Tuy nhiên, có hơn 200 loại ung thư khác nhau và mỗi loại gây ra một loại triệu chứng riêng.



Các triệu chứng ung thư có thể khó phát hiện trong giai đoạn đầu, đặc biệt là một số dấu hiệu phổ biến nhất của khối u có thể không làm người bệnh cảm thấy mình bị bệnh.



Một số triệu chứng ung thư phổ biến nhất bao gồm thay đổi thói quen đi tiêu, giảm cân hoặc xuất hiện các khối u và cục u không rõ nguyên nhân trên cơ thể.



Nhưng một số loại ung thư có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng kỳ lạ đến không ngờ, không hề “gióng lên hồi chuông cảnh báo”.



Mặc dù phần lớn thời gian các triệu chứng tinh tế này là do một bệnh nào đó ít nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn nên hỏi bác sĩ nếu cảm thấy lo lắng mình có thể mắc ung thư.



Phát hiện bệnh sớm là điều quan trọng nhất để chữa khỏi, theo Express.



Nhưng rất khó để biết liệu một người có nguy cơ mắc ung thư hay không.



Đừng để phải hối tiếc vì đã bỏ qua bất cứ dấu hiệu ung thư nào.



Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh kêu gọi mọi người hãy hiểu rõ về các triệu chứng ung thư



Sau đây là 5 triệu chứng chính mà nhiều người thường bỏ sót, theo Express.



1. Mí mắt chảy xệ



Những thay đổi nhỏ ở mắt có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi.

Các khối u pancoast là một loại ung thư phổi di căn đến các bộ phận khác của cơ thể và có thể ảnh hưởng đến một số dây thần kinh đến mắt và mặt.



Một số bệnh nhân có thể thấy mí mắt của họ bị sụp xuống nhiều hơn bình thường, hoặc một bên mí mắt yếu bất thường.



Cũng nên để ý đến đồng tử, nếu đồng tử nhỏ hơn hoặc xuất hiện đốm đen ở trung tâm mắt.



2. Khó nuốt



Khó nuốt - có hoặc không kèm theo đau - có thể do ung thư thực quản gây ra.



Ung thư thực quản có thể làm cho đường đi trong thực quản nhỏ hơn theo thời gian, dẫn đến cảm giác nghẹn khi ăn, theo Express.





Đầy hơi dai dẳng có thể là dấu hiệu của ung thư- ẢNH: SHUTTERSTOCK





3. Khàn giọng



Nếu tình trạng khàn giọng không biến mất sau 2 tuần, đó có thể là điều đáng lo ngại - đặc biệt là nếu không có triệu chứng cảm lạnh.



Khàn giọng có thể là dấu hiệu bệnh ung thư thanh quản và ung thư hầu họng, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, bởi vì các dây thanh âm bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư. Các dấu hiệu khác bao gồm đau họng và ho liên tục.



4. Đầy hơi



Đầy bụng rất phổ biến, đặc biệt là sau khi ăn quá nhiều. Nhưng đầy hơi dai dẳng có thể là dấu hiệu của ung thư.



Đặc biệt, ung thư tử cung ở phụ nữ có thể gây đầy bụng dai dẳng, vì vậy bạn nên đi khám nếu liên tục cảm thấy đầy hơi mà không có lý do rõ ràng.



5. Nước tiểu có màu nâu thẫm hoặc đỏ



Mọi người nên luôn luôn kiểm tra màu sắc của nước tiểu, vì nó có thể tiết lộ rất nhiều về sức khỏe tổng thể.



Nước tiểu màu nâu sẫm có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy, trong khi nước tiểu có màu đỏ có thể là do ung thư thận, bàng quang hoặc tuyến tiền liệt, theo Express.

Theo THIÊN LAN (TNO)