Phòng bệnh tim nhờ hạt óc chó

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho thấy hạt óc chó có tác dụng chống viêm, qua đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.



Hạt óc chó có tác dụng chống viêm, qua đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ẢNH: SHUTTERSTOCK

Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Barcelona (Tây Ban Nha) và Đại học Loma Linda (Mỹ) phát hiện những người ở độ tuổi 60 và 70 thường ăn hạt óc chó có thể giảm viêm, một yếu tố liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim, so với những người không ăn hạt óc chó.

Các tình nguyện viên được chia làm 2 nhóm, nhóm ăn 30 - 60 gr hạt óc chó mỗi ngày và nhóm không bổ sung hạt óc chó.

Nhóm chuyên gia theo dõi các tình nguyện viên trong 2 năm. Những người ăn hạt óc chó giảm đáng kể tình trạng viêm.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu - tiến sĩ Emilio Ros: “Hạt óc chó có sự kết hợp tối ưu của các chất dinh dưỡng thiết yếu như a xít omega-3 alpha-linolenic và các thành phần hoạt tính sinh học cao khác như polyphenol2, có thể đem lại tác dụng chống viêm cùng các lợi ích sức khỏe khác”.

Theo Mai Duyên (Thanh Niên)