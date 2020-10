Uống sinh tố mỗi ngày có tốt cho sức khỏe không?

Nhiều người khẳng định sinh tố là tốt cho sức khỏe, nhưng các chuyên gia sẽ nói gì về việc uống một ly sinh tố mỗi ngày? Đây có phải là một thói quen lành mạnh hay không?



Kết hợp siêu tiện lợi

Cái tiện của sinh tố là bạn có thể kết hợp bất kỳ loại trái cây hoặc loại rau nào bạn thích, sau đó tùy chỉnh hỗn hợp để phù hợp với nhu cầu với các chất bổ sung như bột protein, hạt, bơ hạt hoặc ngũ cốc nguyên hạt… Điều đó có nghĩa là thói quen dùng sinh tố của bạn lành mạnh như thế nào sẽ phụ thuộc phần lớn vào các thành phần bạn kết hợp.

Điều đó cũng cho thấy có một số lợi ích sức khỏe rõ ràng - và rủi ro - khi nhấm nháp một ly sinh tố hằng ngày. Đây là những điều bạn cần biết trước khi kích hoạt máy xay sinh tố.

1. Nhận được liều lượng vitamin hằng ngày



Một ly sinh tố thường bao gồm ít nhất một khẩu phần trái cây (và đôi khi cả rau), không có gì ngạc nhiên khi một ly sinh tố thường chứa đầy vitamin và khoáng chất.

Người sáng lập Vive Nutrition, thạc sĩ Andres Ayesta, cho biết: Uống một ly sinh tố hằng ngày là một cách tuyệt vời để cung cấp một lượng chất dinh dưỡng một cách thuận tiện.

Hãy nghĩ theo cách này: Bạn có khả năng ăn hết một bát rau bina, một cốc sữa chua và một quả chuối trong một lần ngồi không? Mặt khác, bạn có thể cho tất cả các thành phần đó vào máy xay sinh tố, nhấm nháp chúng qua ống hút và nhận đủ lượng trái cây và rau được khuyến nghị hằng ngày cho cả ngày.

2. Dễ dàng tăng cường protein

Rau trung bình chỉ có khoảng 2,5 gram protein trong mỗi khẩu phần. Nhưng nếu bạn thêm các thành phần khác - chẳng hạn như một thìa bơ hạnh nhân hoặc hạt cây gai dầu - bạn có thể tăng lượng protein lên một lượng đáng kể.

Thạc sĩ Ayesta gợi ý nên bổ sung bột protein chất lượng cao, sạch để bổ sung nhu cầu hằng ngày của bạn, đặc biệt nếu bạn hoạt động thể chất 3 ngày trở lên trong tuần hoặc đang cố gắng xây dựng cơ bắp.

Theo ông Ayesta, sữa chua Hy Lạp là một nguồn protein tuyệt vời để thêm vào sinh tố của, nó cũng sẽ làm cho hỗn hợp của bạn trở nên béo ngậy hơn rất nhiều. Để cắt giảm lượng đường, hãy chọn sữa chua Hy Lạp không đường thay vì các loại có hương vị, theo Eat This, Not That!

3. Lượng đường trong máu của bạn có thể tăng đột biến

Không nghi ngờ gì nữa, nhược điểm chính của việc uống sinh tố thường xuyên là chúng thường chứa nhiều đường. Thạc sĩ Ayesta cho biết điều này đặc biệt đúng với sinh tố mua ở cửa hàng đóng chai vì chúng thường chứa thêm siro để tăng hương vị.

May mắn thay, nếu bạn làm sinh tố ở nhà, bạn có thể giảm thiểu lượng đường bằng cách sử dụng các nguyên liệu như trái cây nguyên chất (thay vì nước trái cây có đường) và sữa chua không đường. Bạn nên sử dụng nước hoặc sữa không đường để giảm lượng đường và tổng lượng calo trong sinh tố của bạn.

4. Bạn vẫn có thể cảm thấy đói

Nói về đồ ngọt, bạn có biết rằng nó làm tăng đột biến và giảm lượng đường trong máu của bạn và thực sự có thể khiến bạn cảm thấy đói? Không chỉ vậy, vì bạn đang bổ sung các loại trái cây và rau quả, bạn đang bỏ lỡ một số chất xơ, thứ làm cho thức ăn trở nên no.

Thạc sĩ Ayesta cho biết: Sinh tố đang bỏ qua một phần quan trọng của quá trình tiêu hóa là nghiền hoặc nhai. Do đó, thức ăn được hấp thụ nhanh hơn, nên bạn có thể đói nhanh hơn rất nhiều tùy thuộc vào thành phần bạn đang sử dụng.

Theo ông Ayesta, bạn nên bổ sung nguồn protein và/hoặc chất xơ nếu bạn uống sinh tố mỗi ngày để dạ dày của bạn không bị cồn cào một giờ sau khi bạn uống xong. Vì chất xơ cũng giúp bạn no lâu, nên ông Ayesta đề xuất hạt chia hoặc hạt lanh xay, có thể thêm một số thứ khác cho món sinh tố của bạn để làm cho nó no lâu hơn.

Ông Ayesta nói: Hãy luôn nhớ rằng một ly sinh tố không phải để thay thế mọi bữa ăn trong ngày của bạn, mà nó được sử dụng như một chất bổ sung cho chế độ ăn uống của bạn. Nếu bạn định sử dụng nó như một chất thay thế bữa ăn, hãy đảm bảo rằng nó bao gồm tất cả các thành phần của một bữa ăn lành mạnh (Protein, trái cây/rau và ngũ cốc nguyên hạt), theo Eat This, Not That!

5. Có thể vượt số calo trong ngày

Sinh tố có thể biến thành một “quả bom” calo bí mật, đặc biệt là khi bạn bắt đầu bổ sung các loại thực phẩm giàu calo như trái cây sấy khô. Đừng bổ sung quá nhiều thứ tốt, kể cả nguồn chất béo lành mạnh như bơ đậu phộng, bơ và cơm dừa.

Ông Ayesta nói: Hãy cẩn thận với các loại quả hạch, bơ hạt và hạt. Bạn có thể thêm các tùy chọn này nhưng hãy nhớ rằng chúng chứa rất nhiều calo với số lượng nhỏ. Nên hãy cân đong đo đếm cẩn thận.

Theo ông Ayesta, có một quy tắc cần tuân thủ nếu bạn muốn ly sinh tố của mình tốt cho sức khỏe nhất là luôn tự làm. Khi bạn tự làm, bạn có thể kiểm soát các thành phần cụ thể và cả liều lượng của mỗi loại. Một ly sinh tố hằng ngày là cách siêu tiện lợi để cung cấp trái cây và rau đồng thời bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Chìa khóa của vấn đề là tối đa hóa những lợi ích đó bằng cách tập trung vào thực phẩm toàn phần, giàu chất dinh dưỡng và tránh các loại đường bổ sung càng nhiều càng tốt, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)