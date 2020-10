Nghiên cứu mới: Ăn những thực phẩm này giúp giảm huyết áp của bạn

Danh sách những lợi ích sức khỏe của việc uống trà rất dài, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhấm nháp nhiều đồ uống này có thể giúp giảm huyết áp của bạn.



Táo có chứa flavanols, giúp cho việc giảm huyết áp của bạn ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trà, cũng như quả mọng, táo, lê và các loại thực phẩm khác, có chứa flavanols. Và một chế độ ăn nhiều flavanols có thể dẫn đến giảm huyết áp, theo một nghiên cứu gần đây.

Một phân tích về các lựa chọn thực phẩm của 25.618 người ở Anh được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy việc tiêu thụ nhiều flavanols "có liên quan đến việc giảm huyết áp tâm thu" ở cả nam giới và phụ nữ so với việc theo nhiều chế độ ăn kiêng hoặc ăn ít muối hơn. Sự thay đổi lớn nhất xảy ra ở những người tham gia bị huyết áp cao, theo Eat This, Not That!



Những quả mọng cũng chứa flavanols, giúp cho việc giảm huyết áp của bạn SHUTTERSTOCK

"Những gì nghiên cứu này mang lại cho chúng tôi là một phát hiện khách quan về mối liên quan giữa flavanol - được tìm thấy trong trà và một số loại trái cây - và huyết áp", Gunter Kuhnle, giáo sư và là nhà dinh dưỡng tại Đại học Reading, cũng là người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết.

"Nghiên cứu này xác nhận kết quả từ các nghiên cứu can thiệp vào chế độ ăn uống trước đây và cho thấy kết quả tương tự có thể đạt được với chế độ ăn kiêng giàu flavanols. Trong chế độ ăn uống của người Anh, các nguồn chính là trà, ca cao, táo và quả mọng", giáo sư Kuhnle cho biết thêm.

Theo các nhà khoa học, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch sẽ giảm xuống nếu nhiều người ăn nhiều thực phẩm giàu flavanols hơn. Điều này có thể đơn giản như uống một tách trà mỗi ngày hoặc thêm nhiều quả mọng và táo vào chế độ ăn uống của bạn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)