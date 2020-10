Kỳ tích: Cứu sống một bác sĩ đã ngưng tim 90 phút

Một bác sĩ bị ngưng tim 90 phút do nhồi máu cơ tim cấp kèm sốc nhiễm trùng suy đa tạng rất nặng vừa được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống ngoạn mục.

Đến trưa 22.10, bệnh nhân tiến triển phục hồi, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định và thực hiện tốt y lệnh bác sĩ điều trị, bệnh nhân đã ngưng lọc máu liên tục. Ảnh: Đình Tuyển

Kỳ tích hiếm thấy



Trưa 22.10, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống kịp thời một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngưng tim 90 phút. Đây là bệnh nhân có thời gian ngưng tuần hoàn lâu nhất được cứu sống tại bệnh viện, có thể xem là kỳ tích trong thực hành lâm sàng bệnh viện.



Trước đó, ông N.T.T (62 tuổi, là một bác sĩ ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ) khi đang sinh hoạt tại bệnh viện đã đột ngột khó thở, ngưng tim, ngưng thở và được các bác sĩ đồng nghiệp tiến hành cấp cứu.



Sau 45 phút cấp cứu, bệnh nhân có nhịp tim lại và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng trên đường vận chuyển bệnh nhân tiếp tục ngưng tim nhiều lần và được cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực, được sử dụng 40 ống Adreanalin (thuốc cấp cứu trong ngừng tim).



Ngay khi tiếp nhận thông tin từ bệnh viện tuyến trước, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kích hoạt báo động đỏ nội viện và chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, thuốc và đặc biệt huy động các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Can thiệp tim mạch, Nội tim mạch, Hô hấp,… tham gia cấp cứu ngay khi bệnh nhân khi tới.



Lúc nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn 4mm, phản xạ ánh sáng chậm, đang bóp bóng qua nội khí quản và ép tim ngoài lồng ngực, huyết áp và mạch không đo được, toàn thân tím tái. Lúc này, bệnh nhân được tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, thở máy, sốc điện phá rung, dùng thuốc vận mạch, điều chỉnh toan kiềm… Sau 35 phút cấp cứu bệnh nhân có nhịp tim trở lại và tiếp tục thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao...

Hình ảnh mạch vành của bệnh nhân bị hẹp nặng trước can thiệp và sau khi được đặt stent phủ thuốc tái thông mạch máu. Ảnh Đình Tuyển



Bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê, nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim ngưng thở, suy hô hấp nặng. Sau khi được hồi sức tích cực, chụp CT sọ não kiểm tra và tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị hẹp nhánh liên thất trước đoạn II 80%, san thương không ổn định và can thiệp thành công bằng Stent phủ thuốc trong vòng 20 phút. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc theo dõi và điều trị tiếp.



Tại đây, dựa vào các xét nghiệm, bệnh nhân được lọc máu liên tục cấp cứu suy đa tạng và kết hợp sử dụng hệ thống thăm dò huyết động.



Quá trình điều trị của bệnh nhân diễn tiến theo hướng rất nặng khi huyết áp thấp phải sử dụng vận mạch liều cao, tình trạng thiểu niệu, vô niệu kéo dài, suy gan nặng, hôn mê gan, rối loạn đông máu, viêm phổi nặng đa kháng thuốc. Tuy nhiên, may mắn cùng với nỗ lực của các bác sĩ đã có kết quả, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, liều thuốc vận mạch giảm dần và ngưng, tình trạng thiểu niệu của bệnh nhân được cải thiện, lượng nước tiểu tăng dần, chức năng gan, thận cải thiện theo hướng tốt dần, tình trạng hô hấp cũng cải thiện.



Đến trưa 22.10, bệnh nhân tiến triển phục hồi, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định và thực hiện tốt y lệnh bác sĩ điều trị, bệnh nhân đã ngưng lọc máu liên tục.



Hiện bệnh nhân được tiếp tục được theo dõi và điều trị tiếp tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.



"Báo động đỏ" đã cứu bệnh nhân



Theo BS.CK2 Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ngừng tuần hoàn là một biến cố trầm trọng, với tỷ lệ tử vong cao. Theo số liệu thống kê tại Mỹ, ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài bệnh viện có tỉ lệ tử vong trên 90%. Nguyên nhân quan trọng nhất là do tác động của hội chứng sau ngừng tuần hoàn, trong đó tổn thương não vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong.



“Thời gian từ khi cấp cứu đến khi có tim đập trở lại ở bệnh nhân này là 90 phút và bệnh nhân không có di chứng thần kinh cho thấy kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn đã được thực hiện rất tốt đã giúp cho đảm bảo tuần hoàn tối thiểu duy trì sự sống của các tạng. Do vậy kinh nghiệm là cần cấp cứu ngừng tuần hoàn với thời gian lâu hơn và tích cực hơn ở những trường hợp ngừng tim đột ngột tại bệnh viện bởi lẽ vẫn còn cơ hội cứu sống bệnh nhân”, BS Phước nói.



Theo BS Phước, điều quan trọng nhất vẫn là khi phát hiện tình trạng bệnh phải cấp cứu ngay lập tức, điều này cũng đòi hỏi phải luôn chuẩn bị sẵn sàng con người đã được huấn luyện thành thạo, không mắc sai sót và dụng cụ đầy đủ.



Còn theo nhận định của BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, việc cứu sống được bệnh nhân này trước hết là nhờ sự phối hợp rất tốt giữa các bệnh viện, khoa phòng trong bệnh viện và quá trình điều trị tích cực.



Ngoài ra, không thể không nhắc đến kỹ thuật cấp cứu tốt ngưng tuần hoàn của bệnh viện tuyến trước, đặc biệt việc kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện đã khâu cấp cứu cho bệnh nhân diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.



Theo ĐÌNH TUYỂN (TNO)