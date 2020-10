7 dấu hiệu cảnh báo bạn có thể bị ung thư phổi, chớ xem thường!

Có những dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư phổi để bạn tự theo dõi, theo Mayo Clinic.



Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến thứ 2 ở Mỹ ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Sau đây là 7 dấu hiệu cảnh báo bạn có thể là ung thư phổi, bạn không nên bỏ qua:

1. Vùng đau: Ở ngực hoặc sườn

Theo Medical News Today, ung thư phổi là loại ung thư phổ biến thứ 2 ở Mỹ. Một trong những triệu chứng của ung thư phổi là đau lồng ngực hoặc đau ngực trở nên tồi tệ hơn khi hít thở sâu, ho hoặc cười. Những triệu chứng khác cần đề phòng là ho ra máu hoặc đờm, khó thở và thở khò khè.

2. Loại đau: Có thể âm ỉ hoặc nghiêm trọng

Theo LungCancer.net, ở bệnh nhân ung thư phổi, cơn đau cấp tính thường cảm thấy ở vùng ngực và thắt lưng (lưng dưới) của cơ thể.

Khoảng 20% bệnh nhân ung thư phổi có biểu hiện đau ngực khi được chẩn đoán. Cơn đau tăng lên ở mức độ nghiêm trọng khi bệnh ung thư phổi tiến triển ở những bệnh nhân giai đoạn sau, theo Eat This, Not That!

3. Có thể xảy ra khi thở

"Đau ở ngực, lưng hoặc vai trầm trọng hơn khi ho, cười hoặc thở sâu" là một trong những ảnh hưởng của ung thư phổi, theo báo cáo của Trung tâm Ung thư Mỹ.

4. Ho: Có thể mạn tính, khô, có đờm, nặng hoặc có máu

Các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi có thể là ho nhẹ hoặc khó thở, tùy thuộc vào phần nào của phổi bị ảnh hưởng. Khi ung thư phát triển, các triệu chứng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn hoặc dữ dội hơn.

Giống như nhiều loại ung thư khác, ung thư phổi cũng có thể gây ra các triệu chứng toàn thân, như chán ăn hoặc mệt mỏi nói chung.

5. Hô hấp: Hay bị nhiễm trùng đường hô hấp, khó thở hoặc thở khò khè

Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết: Các khối u ở phổi có thể làm tắc nghẽn đường thở, gây ra các bệnh nhiễm trùng thường xuyên như viêm phế quản và viêm phổi. Ho ra máu cũng có thể xảy ra. Cho dù chỉ là một lượng máu nhỏ thì ho ra máu hoặc chất nhầy có máu cũng là lý do bạn phải đi gặp bác sĩ.

6. Toàn thân: Mệt mỏi hoặc mất cảm giác thèm ăn

Theo LungCancer.net, việc nghỉ ngơi hoặc ngủ không làm giảm mệt mỏi, và mệt mỏi có thể xảy ra do hậu quả của ung thư phổi và tác dụng phụ của điều trị ung thư phổi.

Ở một số người, mệt mỏi là triệu chứng ban đầu của sự hiện diện của ung thư phổi, theo Eat This, Not That!

Đó là trải nghiệm của gần như tất cả bệnh nhân đang điều trị ung thư: tới 90% bệnh nhân được điều trị bằng xạ trị và tới 80% bệnh nhân được điều trị bằng hóa trị cho biết họ cảm thấy mệt mỏi.

7. Những triệu chứng ung thư phổi phổ biến khác

Theo Mayo Clinic, tức ngực, khàn giọng, sưng hạch bạch huyết, suy nhược hoặc sụt cân là những dấu hiệu khác của ung thư phổi.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào ở trên, bạn nên đi gặp bác sĩ sớm, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)