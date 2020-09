Phụ nữ trên 40 tuổi nên tránh xa những thực phẩm này

Khi bước sang tuổi 40, điều tự nhiên là bạn phải xem xét kỹ chế độ ăn uống và thói quen của mình. Bạn không muốn cảm thấy đau nhức, và bạn muốn giúp làm chậm quá trình lão hóa một cách tốt nhất?



Uống quá nhiều đồ uống có đường, bạn không chỉ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 mà còn có nguy cơ béo phì ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Điều đó bắt đầu bằng việc loại bỏ một số loại thực phẩm có thể gây ra thiệt hại lâu dài. Chúng là những thủ phạm lén lút được phát hiện gây ra lượng đường, chất béo bão hòa và natri bổ sung không cần thiết mà bạn có nhiều khả năng tiêu thụ hằng ngày.

Vậy đâu là thực phẩm phụ nữ không nên ăn khi đã bước qua tuổi 40? Nó là…

Đồ uống có đường

Cho dù đó là soda (thông thường và chế độ ăn kiêng), nước ép trái cây không phải tự nhiên, hay trà đá đóng chai và nước chanh, đồ uống có đường là thứ bạn muốn tránh khi đã 40 tuổi.

Các nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường với bệnh tim, và bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho phụ nữ ở Mỹ, theo Eat This, Not That!

Thêm vào đó, một nghiên cứu đã theo dõi 80.000 phụ nữ trong suốt 22 năm thực sự phát hiện ra rằng những người thường xuyên uống một lon đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh gout cao hơn 75% so với những phụ nữ hiếm khi uống những loại đồ uống này. Uống quá nhiều đồ uống có đường, bạn không chỉ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 mà còn có nguy cơ béo phì. Và việc giảm cân sẽ khó hơn nhiều khi bạn đã lớn tuổi.

Thanh “giảm cân”



Một thanh "giảm cân" nhưng không giúp bạn giảm cân SHUTTERSTOCK

"Trong khi những người trẻ tuổi có thể bỏ qua bữa sáng hoặc chỉ đơn giản là ăn ngũ cốc hoặc thanh 'giảm cân' giàu tinh bột, nghiên cứu cho thấy rằng ăn 20 đến 30 gram protein trong mỗi bữa ăn là lý tưởng - đặc biệt là khi chúng ta già đi", tiến sĩ Chris Mohr, cựu chuyên gia dinh dưỡng thể thao cho Cincinnati Bengals (Mỹ), cho biết.

Những thanh này cũng tệ như một thanh kẹo khi bạn nhìn vào thành phần thấy chúng chứa đường bổ sung. Chúng sẽ không giúp bạn giảm cân đâu!

Thịt chế biến

Khi nói đến thịt xông khói, bánh hotdog và thịt nguội, bạn nên tránh xa. Hãy xem, chúng thường chứa nitrat có thể làm tăng nguy cơ ung thư và tăng huyết áp. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Cytokine Network thậm chí còn phát hiện ra rằng natri nitrat thực sự làm tăng stress ô xy hóa, có thể làm hỏng collagen và elastin trong da của bạn, theo Eat This, Not That!

Khoai tây chiên

Một nghiên cứu trên Tạp chí Thực hành và Nghiên cứu Dinh dưỡng Canada cho thấy rằng việc đun nóng dầu đến mức bốc khói trong quá trình xào, chiên có thể làm giảm lượng a xít béo không bão hòa đa. Và đó là những chất béo có lợi cho tim giúp nuôi dưỡng làn da và khớp của bạn.

Thêm vào đó, thực phẩm chiên rán có thể dẫn đến tăng cân, một điều mà bạn luôn muốn tránh.

Đồ ngọt nướng

Bánh nướng xốp, bánh nướng nhỏ, bánh quy… những món ăn này chứa nhiều đường bổ sung, có thể có tác động khá mạnh đến quá trình lão hóa.

Một báo cáo trên tạp chí Clinics in Dermatology cho thấy glucose và fructose có thể làm tổn hại đến collagen và elastin hỗ trợ độ đàn hồi của da. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tránh những món nướng có thêm đường nếu bạn muốn giảm tốc độ xuất hiện nếp nhăn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)