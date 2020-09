Người cao huyết áp nên tránh 12 loại thực phẩm này

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ thực sự bị cao huyết áp nhưng không biết, vì hầu hết thời gian, không có nhiều triệu chứng rõ ràng.

Khoai tây chiên SHUTTERSTOCK Nếu bạn bị huyết áp cao và không được điều trị, hệ thống tuần hoàn của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng và có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng khác như đau tim và đột quỵ.

Có những điều bạn có thể làm để giúp kiểm soát huyết áp của mình, bắt đầu từ những thực phẩm bạn đang ăn.

Dưới đây là danh sách 12 loại thực phẩm không dành cho người cao huyết áp. Thay vào đó, hãy dùng các loại thực phẩm lành mạnh để giúp giảm huyết áp của bạn!

1. Khoai tây chiên lát mỏng

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy ăn nhiều natri có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Khoai tây chiên lát mỏng là món ăn đứng đầu danh sách này. Nếu bạn thấy mình ăn khoai tây chiên lát mỏng thường xuyên, bạn nên dừng ngay.

Một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc ăn khoai tây chiên lát mỏng và sự gia tăng bệnh tim.

2. Súp đóng hộp

Nhiều loại súp đóng hộp chứa rất nhiều natri. Ví dụ, một loại lon súp mì gà ở Mỹ, dễ dàng ăn chỉ trong một lần, có tới 1.720 miligam natri. Trong khi đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị không quá 2.300 miligam natri mỗi ngày, với hy vọng hướng tới giới hạn lý tưởng là không quá 1.500 miligam mỗi ngày đối với hầu hết người lớn, theo Eat This, Not That!

3. Pizza

Pizza là một loại bánh được nhiều người ưa thích. Nhưng nhiều loại pizza không có lợi cho người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao. Chúng không chỉ chứa nhiều natri mà còn chứa nhiều chất béo bão hòa, theo Eat This, Not That!

4. Khoai tây chiên

Khoai tây chiên chứa nhiều chất béo và muối, có thể dẫn đến béo bụng, và nếu bạn có nhiều chất béo được tích trữ ở vùng bụng, huyết áp, lượng đường trong máu và mức cholesterol của bạn cũng sẽ cao.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y Harvard thậm chí đã xem xét hơn 187.000 nam giới và phụ nữ trong 3 nghiên cứu và phát hiện ra rằng những người ăn từ 4 phần khoai tây chiên trở lên một tuần có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 17%.

5. Nước ngọt

Một nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều hơn một loại nước ngọt hoặc đồ uống có đường khác mỗi ngày sẽ có huyết áp cao hơn, khiến họ có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch cao hơn, theo Eat This, Not That!

6. Thịt nguội

Nhiều loại thịt nguội chứa nhiều natri và chúng thường chứa chất bảo quản natri nitrat. Nitrat thực sự có liên quan đến nguy cơ bệnh tim tiềm ẩn.

7. Thịt xông khói

Giống như nhiều loại thịt nguội trước đó, nhiều loại thịt xông khói cũng là món ăn không dành cho người cao huyết áp. Chúng cũng có nhiều natri, mà chúng ta biết là góp phần làm tăng huyết áp, và chứa các nitrat.

8. Rượu

Nếu bạn chỉ uống vài ly mỗi đêm để thư giãn, bạn nên suy nghĩ lại về việc này. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị hạn chế uống rượu để ngăn ngừa huyết áp cao, vì uống nhiều rượu thực sự có thể làm tăng huyết áp của bạn.

9. Nước sốt salad

Nhiều loại nước sốt salad có chứa thành phần bất ngờ: xi rô ngô, có hàm lượng fructose cao. Nếu chế độ ăn uống của bạn có nhiều đường, bạn sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh béo phì và huyết áp cao.

Một nghiên cứu cho thấy lượng đường fructose cao từ đường thêm vào có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

10. Bánh rán

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến nghị bạn nên tiêu thụ ít hơn 10% lượng calo hằng ngày từ đường bổ sung. Món bánh rán chứa nhiều đường, lượng đường bổ sung này không tốt cho sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều đường bổ sung có thể liên quan đến các yếu tố bất lợi cho sức khỏe tim mạch như huyết áp cao hơn.

11. Thức ăn nhanh

Những bữa ăn gồm bánh mì kẹp thịt, bánh mì thịt gà và các loại nhiều calo khác đều chứa nhiều chất béo, chất béo bão hòa và natri. Một nghiên cứu năm 2019 thậm chí còn tìm thấy bằng chứng cho thấy tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh làm tăng huyết áp, theo Eat This, Not That!

12. Bữa tối đông lạnh

Bữa tối đông lạnh rất nhanh chóng và dễ dàng, điều này thật tuyệt vời cho những ngày bạn không có nhiều thời gian để vào bếp.

Đáng buồn là rất nhiều bữa ăn đông lạnh chứa nhiều natri. Việc ăn những thứ này thường xuyên có thể khiến huyết áp của bạn trở nên tồi tệ hơn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)