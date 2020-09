4 nguyên nhân ít người ngờ tới lại gây đau lưng

Một số thói quen hay vấn đề sức khỏe tưởng như rất bình thường, thậm chí không liên quan đến lưng nhưng lại là nguyên nhân gây đau lưng. Nhận biết được nguyên nhân có thể giúp điều trị nhanh chóng và hiệu quả cơn đau lưng.



Những tổn thương về tinh thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, thường gặp trong số đó là đau lưng ẢNH: SHUTTERSTOCK Dưới đây là những nguyên nhân ít người ngờ tới nhưng lại có thể gây đau lưng, theo The Healthy.

Mang giày cao gót quá cao

Mang giày cao gót quá cao có thể gây đau lưng. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Khi mang giày cao gót quá cao, trọng tâm của cơ thể sẽ thay đổi, theo The Healthy.

Gót quá cao khiến bàn chân sẽ hơi chồm về phía trước, tạo thêm áp lực lên bàn chân và bắp chân. Không những vậy, áp lực còn gia tăng lên phần lưng dưới, nếu kéo dài có thể gây đau.

Những người phải mang giày cao gót đi làm sẽ có nguy cơ cao bị đau lưng. Các chuyên gia khuyến cáo khi đi từ nhà đến nơi làm việc thì nên đi bằng giày thể thao hay bất kỳ thứ gì cảm thấy thoải mái, khi đến nơi làm việc hãy thay bằng giày cao gót.

Mặc quần quá chật

Mặc quần jeans quá chật có thể gây áp lực lên lưng và gây đau. Một nghiên cứu ở Anh phát hiện có đến 73% phụ nữ bị đau lưng do ăn mặc không đúng cách, trong đó có mặc quần jeans quá chật, mang giày cao gót hoặc mang túi xách quá nặng.

Để tránh đau lưng do mặc quần quá chật, mọi người hãy lựa chọn những chiếc quần vừa vặn, may từ loại vải có thể co giãn tốt.



Mặc quần jeans quá chật có thể gây áp lực lên lưng và gây đau ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Đau lưng dưới, lưng trên hoặc đau dữ dội ở bên sườn có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng đường tiết niệu đã lan đến thận.

Nếu cơn đau này kèm theo các triệu chứng đặc trưng khác của nhiễm trùng đường tiết niệu như thường xuyên cảm thấy mắc tiểu, tiểu buốt thì hãy đến gặp bác sĩ ngay, các chuyên gia cảnh báo.

Căng thẳng

Các vấn đề về cảm xúc có thể là yếu tố dự báo quan trọng với chứng đau lưng. Những tổn thương về tinh thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Căng thẳng trong thời gian dài có thể gây đau nhức và co thắt cơ, các chuyên gia cho biết.

Những nơi thường xuyên bị đau nhất là cổ, vai và lưng dưới. Giảm căng thẳng và thực hiện các bài tập hít thở sâu, đi bộ và yoga có thể giúp giảm đau hiệu quả, theo The Healthy.

