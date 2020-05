Tin vui bất ngờ cho những người thích uống cà phê

Để kiểm tra mối liên quan của việc tiêu thụ cà phê với bệnh gan, một nghiên cứu về tác dụng của cà phê đối với bệnh gan, như viêm gan virus, gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan đã được thực hiện.

Kết quả cho thấy, tiêu thụ cà phê đã cải thiện chỉ số men gan ở những người có nguy cơ mắc bệnh gan, theo Research Gate.

Các nhà nghiên cứu còn nhận thấy, bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính, tiêu thụ cà phê làm giảm nguy cơ tiến triển thành xơ gan, giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân xơ gan và giảm tỷ lệ phát triển ung thư gan.

Ở những bệnh nhân viêm gan C mạn tính, cà phê cải thiện các phản ứng kháng virus. Hơn nữa, bệnh nhân gan nhiễm mỡ tiêu thụ càng nhiều cà phê càng giảm mức độ viêm gan do nhiễm mỡ. Do đó, những bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính, được khuyến khích nên uống cà phê hằng ngày, theo Research Gate.

Ung thư biểu mô tế bào gan là loại ung thư gan phổ biến nhất, với tỷ lệ tử vong cao.

Loại ung thư này thường xảy ra nhất ở những người bị viêm gan do virus như viêm gan B, C. Nguy cơ ung thư gan cũng cao ở những người bị xơ gan. Uống nhiều rượu và ăn nhiều đường cũng làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Ung thư gan rất khó chữa vì lan nhanh và gây tổn thương không hồi phục cho gan. Đồng thời rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu - giai đoạn dễ chữa hơn.

Một tách cà phê mỗi ngày: giảm 20% nguy cơ ung thư gan

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Southampton và Đại học Edinburgh (Anh), phát hiện ra rằng cà phê có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư gan, theo Natural News.

Để kiểm tra tác dụng bảo vệ của cà phê, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu dữ liệu từ 26 nghiên cứu, với tổng số 2,25 triệu người tham gia.

So với những người không uống cà phê, những người uống ít nhất 1 tách mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn 20%. Trong khi đó, những người uống 2 tách một ngày có nguy cơ giảm 35%, và rủi ro giảm tới 50% ở những người uống tới 5 tách một ngày, theo Research Gate.

Tuy nhiên, Oliver Kennedy, phó giáo sư tại Đại học Bufalo (Mỹ), tác giả chính của bài đánh giá, lưu ý rằng nghiên cứu này không khuyến khích việc tiêu thụ quá nhiều cà phê. Mặc dù có nhiều lợi ích sức khỏe, caffeine có thể gây ra tác dụng phụ bất lợi như huyết áp cao, khó tiêu, bệnh gút, mất ngủ và bồn chồn.

Nhưng ông cũng khẳng định nghiên cứu đã chứng minh, tiêu thụ ở mức độ vừa phải, cà phê có đặc tính dược phẩm và các hoạt động chống ung thư. Các nhà nghiên cứu đề nghị, tiêu thụ cà phê là phương pháp khả thi để phòng ngừa ung thư gan và các bệnh gan khác.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Ung thư của Anh cũng đã xác nhận tiêu thụ cà phê làm giảm nguy cơ mắc ung thư gan. Nghiên cứu quy mô lớn đã phân tích mức tiêu thụ cà phê của 471.779 người tham gia.

Sau khi phân tích, các nhà nghiên cứu từ Đại học Queen’s University (Anh), đã phát hiện những người uống cà phê đã giảm nguy cơ ung thư gan so với không uống cà phê. Tác giả suy đoán rằng các chất chống ô xy hóa trong cà phê có thể có tác dụng bảo vệ chống ung thư gan.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng cà phê không bảo vệ chống lại ung thư do tác hại của rượu và thuốc lá, theo Research Gate.