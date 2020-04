5 loại nước ép giúp người cao tuổi tăng cường miễn dịch

Người cao tuổi có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao hơn do khả năng miễn dịch giảm và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

5 loại nước ép gồm cam và bưởi; nước ép cà chua; củ cải, cà rốt, gừng và nghệ; cải xoăn, cà chua và cần tây; táo, cà rốt và cam... có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch cho người cao tuổi. Ảnh minh họa: Shutterstock Quá trình phân tích các ca bệnh cũng cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn ở những người cao tuổi. Nếu bạn chưa biết phải chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong nhà như thế nào trong mùa dịch, thì đây là một số gợi ý, theo The Health Site.

1. Cam và bưởi

Nước ép tươi này có thể cung cấp nhiều hơn lượng vitamin C cần thiết hằng ngày. Vitamin C là một trong những chất tăng cường miễn dịch lớn nhất trong tất cả các loại vitamin. Thiếu vitamin C có thể dẫn đến việc chậm lành vết thương, mất khả năng chống nhiễm trùng phù hợp và suy giảm phản ứng miễn dịch.

Ngoài vitamin C, nước ép cam và bưởi còn cung cấp cho người dùng vitamin A, B-6, a xít folic và kẽm. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên tiêu thụ quá nhiều vitamin C vì không tốt cho sức khỏe.

2. Nước ép cà chua

Cà chua rất giàu folate, có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng ở người lớn tuổi. Loại quả này cũng chứa vitamin A, C và chất sắt.

3. Củ cải, cà rốt, gừng và nghệ

Sự kết hợp của 4 loại rau củ này góp phần tăng cường hệ miễn dịch và giảm các triệu chứng viêm. Loại nước ép này đặc biệt có lợi cho những người bị viêm khớp dạng thấp, do nghệ và gừng có tác dụng kháng viêm, theo The Health Site.

4. Cải xoăn, cà chua và cần tây

Hỗn hợp nước ép này có thể cung cấp đủ vitamin A cho người cao tuổi. Nó cũng có thể cung cấp các lợi ích kháng viêm. Ngoài ra, vitamin C, magiê, kali, sắt và a xít béo là những thứ có thể được tìm thấy trong hỗn hợp này.

5. Táo, cà rốt và cam

"Combo" này chứa nhiều chất dinh dưỡng như các vitamin A, B-6, C, cùng với kali và a xít folic. Hãy cung cấp cho các thành viên gia đình lớn tuổi trong gia đình bạn loại nước ép đầy năng lượng này để giúp cơ thể họ chống nhiễm trùng, theo The Health Site.