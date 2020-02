Nội tiết tố nữ là nguyên nhân phụ nữ ít nguy cơ mắc Corona hơn nam

WHO đã phải công bố tình trạng khẩn cấp trước mức độ nguy hiểm và lây lan quá nhanh của virus Corona trong khi chưa có phác đồ điều trị đặc hiệu. Tính tới thời điểm này, thế giới đã có gần 25 ngàn người nhiễm virus Corona và con số vẫn tăng lên từng ngày. Tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý là nghiên cứu do Trung Quốc công bố ngày 30.1 cho thấy nam giới mắc Corona nhiều gấp đôi so với nữ giới.

Tỷ lệ phụ nữ nhiễm virus Corona chỉ bằng 1 nửa so với nam giới

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm bác sỹ và nhà khoahọc Trung Quốc trên 99 bệnh nhân mắc viêm phổi do virus Corona đang được điều trị tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở thành phố Vũ Hán - tâm điểm của đợt bùng phát, được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet (Tạp chí y khoa lâu đời tại Mỹ), cho biết tỷ lệ nữ giới mắc Corona chỉ chiếm 32%, trong khi nam giới là 68%. Sự chênh lệch giới tính này cũng tương đồng với các quan sát trước đótrong đại dịch MERS-cov và SARS-cov (2 đại dịch cũng gây ra bởi virus Corona nhưng chủng khác).

Lý giải tình trạng này, nhóm nghiên cứu cho biết “Do phụ nữ có nhiễm sắc thể X và hormon giới tính (Nội tiết tố nữ) ảnh hưởng đến miễn dịch bẩm sinh và thích nghi”.

Tại sao sức đề kháng, miễn dịch của phụ nữ lại tốt hơn đàn ông?

Dù được ví là phái yếu, không có sức mạnh cơ bắp như đàn ông nhưng nhiều nghiên cứu khoa học lại công nhận sức đề kháng và hệ miễn dịch của phụ nữ tốt hơn đànông.

Theo nghiên cứu bởi nhóm nhà khoa học do Bà Sabra L. Klein - Tiến sĩ, Phó giáo sư tại Khoa Vi sinh Phân tử và Miễn dịch học Trường Bloomberg dẫn đầu chỉ ra rằng, bổ sung nội tiết tố nữ làm chậm lại sự nhân lên của virus cúm trong tế bào ở nữ giới, nhưng lại không có tác dụng đối với nam giới. Bà cũng cho biết, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nội tiết tố nữ estrogen có thể cản trở sự nhân lên của virus bao gồm HIV, Ebola và viêm gan, có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng và khiến nhiễm trùng ít lây sang người khác.

(Nguồn: https://www.medicalnewstoday.com/articles/305012.php)

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi nhóm nhà khoa học Ý tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu và Khoa thấp khớp, Đại học Genova, cũng chỉ ra rằng nội tiết tố nữ estrogen có tác dụng tăng cường miễn dịch và hormone này cũng được coi là chất tăng cường tăng sinh tế bào và đáp ứng miễn dịch cơ thể.(Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261796/)

Trao đổi về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia cũng cho biết: “Nội tiết tố estrogen là hormone quan trọng, quyết định giới tính, sắc đẹp, sức khỏe và sinh lý nữ. Không chỉ giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính, giúp phụ nữ đảm nhận thiên chức làm mẹ, estrogen còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng.

Các công trình nghiên cứu lớn nhỏ trên thế giới đều chứng minh: nội tiết tố nữ estrogen có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, giúp phụ nữ hạn chế được ảnh hưởng của virus.

Các dữ liệu này chỉ ra rằng, nội tiết tố nữ thực sự giúp cho phụ nữ có sức đề kháng và khả năng miễn dịch cao hơn so với nam giới. Nam giới cũng có nội tiết tố nam nhưng rất tiếc là hormone này lại ko giúp tăng đề kháng như nữ giới.

Các nhà khoa học cũng lý giải điều này là để đảm bảo sinh tồn cân bằng giữa hai giới. Nếu như nội tiết tố nam giúp nam giới có sức mạnh cơ bắp, sức khỏe sinh lý cao hơn nữ giới, thì nội tiết tố nữ lại giúp phụ nữ duy trì khả năng đề kháng và miễn dịch cao hơn nam giới, để chống chọi với bệnh tật, duy trì chức năng sinh sản và chăm sóc con cái.”

Nội tiết tố nữ suy giảm - Sức đề kháng, hệ miễn dịch cũng giảm

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Genova cũng cho thấy tác dụng kháng virus này sẽ thấp hơn ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh hay những phụ nữ có nồng độ estrogen thấp. cũng đã so sánh phản ứng đề kháng của các nhóm phụ nữ trẻ, phụ nữ mãn kinh có bổ sung nội tiết và phụ nữ mãn kinh không bổ sung nội tiết.

Kết quả là nhóm phụ nữ trẻ tạo ra các phản ứng kháng thể mạnh hơn hẳn so với cả hai nhóm mãn kinh; Giữa 2 nhóm mãn kinh thì nhóm có bổ sung nội tiết có phản ứng kháng thể cao gấp đôi nhóm phụ nữ không bổ sung nội tiết.

Những đối tượng phụ nữ này cần bổ sung nội tiết tố nữ (có nhiều trong tinh chất mầm đậu nành) để tăng sức đề kháng cho cơ thể trong mùa đại dịch cũng như duy trì sức khỏe bền bỉ. Nâng cao sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch là cách chiến đấu với Corona thay vì chỉ lo đi săn khẩu trang với giá “cắt cổ”.